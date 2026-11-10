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Tecavüzden hapse giren komedyen Russell Brand'in eşine son sözleri: Seni seviyorum

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Tecavüzden hapse giren komedyen Russell Brand'in eşine son sözleri: Seni seviyorum
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İngiliz oyuncu ve komedyen Russell Brand, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede kararın açıklanmasının ardından cezaevine gönderilen ünlü oyuncunun, kendisini dava boyunca yalnız bırakmayan eşi Laura Gallacher'e söylediği sözler dikkat çekti. Brand'in eşine "Seni seviyorum" dediği öğrenildi.

  • Londra'daki Southwark Ağır Ceza Mahkemesi, Russell Brand'i bir kadına tecavüz ve üç kadına cinsel saldırıdan suçlu bularak 10 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
  • Brand, 2004-2009 yılları arasındaki suçlarda şöhretini kullanarak cinsel saldırılarda bulunmaktan hüküm giydi ve ömür boyu cinsel suçlular siciline kaydedilecek.
  • Brand hakkındaki iki tecavüz ve bir cinsel saldırı girişimi suçlamasından beraat etti.

Bir dönem Hollywood'un en tanınan isimleri arasında yer alan 51 yaşındaki Russell Brand'in yargılandığı tecavüz ve cinsel saldırı davasında karar çıktı. Londra'daki Southwark Ağır Ceza Mahkemesi, Brand'i bir kadına tecavüz etmek ve üç kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bularak 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Duruşmalarda eşini yalnız bırakmayan Laura Gallacher ise kararın ardından duygusal anlar yaşadı.

CEZAEVİNE GÖTÜRÜLMEDEN ÖNCE EŞİNE SESLENDİ

Russell Brand, 5 Kasım'da suçlu bulunduğu duruşmada, salonda bulunan eşi Laura Gallacher'e dönerek "Seni seviyorum" dedi. Mahkeme, oyuncunun tutuklu yargılanmasına karar verirken eşinin de bu gelişme karşısında büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.

9 Kasım'daki ceza duruşmasında ise Brand'in eşine "İyi olacağız" dediği, Gallacher'in de "Seni seviyorum" karşılığını verdiği aktarıldı. Gallacher'in mahkeme salonundan gözyaşları içinde ayrıldığı bildirildi.

SUÇLAMALARA RAĞMEN EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Russell Brand'in eşi Laura Gallacher, oyuncunun hakkındaki ağır suçlamaları reddettiği süreç boyunca yanında yer aldı. Duruşmaları takip eden Gallacher, eşine verdiği destek nedeniyle eleştirilerin de hedefi oldu.

Brand'in masum olduğunu savunan Gallacher'in evliliklerini sürdürmesi, mahkemenin değerlendirmelerinde de yer aldı. Hakim Joel Bennathan, Gallacher'in ifadelerini dikkate alarak Brand'in gelecekte kadınlar için risk oluşturduğuna ilişkin yeterli kanıt bulunmadığını belirtti. Ancak bu değerlendirmenin verilen hapis cezasının süresini etkilemediğini vurguladı.

10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Dört hafta süren yargılamanın ardından Russell Brand, bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkum edildi. Oyuncu, hakkındaki diğer iki tecavüz ve bir cinsel saldırı girişimi suçlamasından ise beraat etti.

2004 ile 2009 yılları arasında gerçekleşen suçlara ilişkin davada mahkeme, Brand'in şöhretini kullanarak kadınlara yönelik cinsel saldırılarda bulunduğuna hükmetti. Ünlü oyuncunun ömür boyu cinsel suçlular sicilinde yer alacağı açıklandı.

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