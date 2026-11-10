Börekçide mide bulandıran görüntü

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İstanbul Fatih Sirkeci'de bulunan bir börekçi dükkanında kaydedilen görüntüler gündem oldu. İş yerinde tezgahta duran tepsilerin üzerine çıkan bir farenin kırıntıları yediği anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

HİJYEN TARTIŞMALARI BAŞLADI

İşletmenin vitrin bölümünde rahat tavırlarıyla dikkat çeken farenin görüntüleri, gıda güvenliği ve hijyen konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Görüntülerin ardından gözler işletmeye ve yetkililerin yapacağı denetimlere çevrildi.

Kaynak: Haberler.com