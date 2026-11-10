Muğla'da Hazine ve orman arazilerini parselleyip sattıkları belirlendi! 21 gözaltı, 45 kişi 138 milyon lira kaybetti

Muğla'da, Hazine ve orman arazilerini usulsüz şekilde parselleyerek sattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 45 kişinin 138 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

KAMUYA AİT ARAZİLERİ PARSELLEYİP SATTILAR

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Köyceğiz'de organize ve örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, Hazine ve orman arazilerini usulsüz olarak parsellere ayırarak satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kamuya ait arazileri sattıkları ve bu yöntemle 45 kişiyi toplam 138 milyon lira karşılığında mağdur ettikleri belirlendi.

OPERASYONDA 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı