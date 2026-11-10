Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla'da Hazine ve orman arazilerini parselleyip sattıkları belirlendi! 21 gözaltı, 45 kişi 138 milyon lira kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da Hazine ve orman arazilerini parselleyip sattıkları belirlendi! 21 gözaltı, 45 kişi 138 milyon lira kaybetti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Hazine ve orman arazilerini usulsüz şekilde parsellere ayırıp sattığı belirlenen suç örgütüne jandarma operasyon düzenledi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 21 şüpheli gözaltına alınırken, örgütün kamuya ait arazileri satarak 45 kişiyi toplam 138 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Muğla'da, Hazine ve orman arazilerini usulsüz şekilde parselleyerek sattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 45 kişinin 138 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

KAMUYA AİT ARAZİLERİ PARSELLEYİP SATTILAR

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Köyceğiz'de organize ve örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, Hazine ve orman arazilerini usulsüz olarak parsellere ayırarak satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kamuya ait arazileri sattıkları ve bu yöntemle 45 kişiyi toplam 138 milyon lira karşılığında mağdur ettikleri belirlendi.

OPERASYONDA 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi

Ve bomba patladı! Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu18

Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu
İnşaat işçilerinden duygulandıran hareket! 9'u 5 geçe iskelede Ata'ya saygı için durdular

İskelede duygulandıran an! Kayıtsız kalmadılar
Ebru Gündeş'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı!

Kolundaki saat bir ev parası!
Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma12

Günün karesi Serhat ilimizden
Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti

Altın yatırımcısının gözü kulağı bu haberde
Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı

Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili sözleri kan dondurdu
Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu

"Ayıp olmasın diye evlendim" sözüne açıklık getirdi