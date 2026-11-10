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Osimhen ve Leao sakatlanmıştı! RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi

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Osimhen ve Leao sakatlanmıştı! RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi
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Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun yaşadığı sakatlıkların ardından eleştirilerin odağına yerleşen RAMS Park'ın zemininin son görüntüsü ortaya çıktı. Çimlerdeki aşınma ve renk farklılıklarının dikkat çektiği fotoğraf, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

  • RAMS Park'ta tribünlerden çekilen fotoğrafta sahanın farklı bölgelerinde belirgin renk değişimleri ve aşınmış alanlar görüldü.
  • Çim yenileme firması, uygun olmayan çim kullanıldığı iddiasını reddederek sorunun stadın mimarisinden kaynaklandığını savundu ve zemin değişiminin ardından UEFA yetkililerinden uygunluk raporu alındığını belirtti.
  • Galatasaray yönetimi, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı RAMS Park'ın zeminini iyileştirmek için değerlendirmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park'ta saha zemini yeniden tartışma konusu oldu. Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun yaşadığı sakatlıkların ardından eleştirilen çimlerin son durumunu gösteren fotoğraf, statta zemin kalitesine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

ZEMİNİN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Tribünlerden çekilen fotoğrafta sahanın farklı bölgelerinde belirgin renk değişimleri ve aşınmış alanlar göze çarptı. Özellikle kale çevresi ve saha kenarlarındaki çimlerin görüntüsü dikkat çekerken, zeminin genelindeki düzensiz görünüm taraftarların eleştirilerine neden oldu.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın önemli futbolcularının sakatlıkları nedeniyle saha zemininin durumuna tepki gösterdi. Osimhen ve Leao'nun sakatlıklarının ardından ortaya çıkan görüntü, RAMS Park'taki çimlerin futbolcuların sağlığı açısından yeterince güvenli olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

ZEMİNİ YENİLEYEN FİRMA İDDİALARI REDDETTİ

RAMS Park'taki sorunla ilgili Galatasaray cephesi ile çim yenileme işlemini gerçekleştiren firma arasında görüş ayrılığı yaşandığı belirtildi. Kulüp kaynakları, sahaya uygun olmayan çim kullanıldığını öne sürerken firma yetkilileri bu iddiayı reddederek sorunun stadın mimarisinden kaynaklandığını savundu. Firmanın, zemin değişiminin ardından UEFA yetkililerinden uygunluk raporu alındığını da belirttiği aktarıldı.

MİLLİ ARADA ZEMİNE MÜDAHALE EDİLECEK

Sarı-kırmızılı yönetimin, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı RAMS Park'ın zeminini iyileştirmek için değerlendirmeyi planladığı öğrenildi. Osimhen ve Leao'nun sakatlıklarının doğrudan saha koşullarından kaynaklandığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit bulunmazken, taraftarlar sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Kaynak: Haberler.com
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