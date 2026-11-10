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Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia

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Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
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Güney Kıbrıs'ta cezaevinde bulunan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı. Tarlacı'nın hukuki süreciyle ilgilenen İbrahim Beycanlı, eski yarışmacının hayatta olduğunu ve kendisi için beşinci kez avukat tutulduğunu açıkladı. Beycanlı, ölüm haberlerinin bir kısmını Tarlacı'nın bizzat yaydırdığını da öne sürdü.

  • Güney Kıbrıs'ta cinsel saldırı ve kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçlarından hapis cezası çeken Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinde hayatını kaybettiği iddiaları, hukuki süreciyle ilgilenen İbrahim Beycanlı tarafından yalanlandı.
  • Beycanlı, Tarlacı'nın cezaevinden çıkarılarak hastanede tedavi görmesi için çalıştıklarını ve kendisi için beşinci avukatı tuttuklarını belirtti.
  • Beycanlı, Tarlacı'nın gündeme gelmek ve cezaevinden çıkarılmasına yardımcı olunması amacıyla zaman zaman kendisi hakkında ölüm haberleri yaydırdığını öne sürdü.

2011 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı, bu kez ölüm iddialarıyla gündeme geldi. Uzun süredir Güney Kıbrıs'ta cezaevinde bulunan eski yarışmacının hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak Tarlacı'nın hukuki süreciyle ilgilenen içerik üreticisi İbrahim Beycanlı'dan iddiaları yalanlayan bir açıklama geldi.

ÖLÜM İDDİALARI YALANLANDI

Güney Kıbrıs'ta cinsel saldırı ve kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma gibi suçlardan aldığı hapis cezasını çektiği belirtilen Tarlacı'nın cezaevinde yaşamını yitirdiği iddiası, sevenlerini ve eski yarışmacıyı tanıyanları meraklandırdı. İbrahim Beycanlı ise Tarlacı'nın hayatta olduğunu belirterek hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.

BEŞİNCİ KEZ AVUKAT TUTULDU

Tarlacı'nın durumunun iyi olmadığını ifade eden Beycanlı, eski yarışmacının cezaevinden çıkarılarak hastanede tedavi görmesini sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Beycanlı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, şaka bir yana, Taner artık eskiden tanıdığınız kişi değil. Şu anda çok kötü durumda. Yaptığı şeyler de çok kötü, zaten bu yüzden cezaevinde. Bizim amacımız onu cezaevinden çıkarıp hastanede tedavi görmesini sağlamak. Bu, kendisi için tuttuğumuz beşinci avukat."

ÖLÜM HABERLERİNİ KENDİSİ Mİ YAYDIRIYOR?

Beycanlı'nın açıklamasındaki en dikkat çekici ayrıntı ise Tarlacı'nın ölümüne ilişkin iddiaların kaynağı oldu. İçerik üreticisi, eski Survivor yarışmacısının dikkat çekmek ve cezaevinden çıkabilmek amacıyla zaman zaman kendisi hakkında ölüm haberleri yaydırdığını öne sürdü.

Beycanlı, "Bir de Taner'in bilerek böyle haberler yaydırdığı oluyor. Belki birileri ilgilenir, gündeme gelir ve cezaevinden çıkarılmasına yardımcı olur diye düşünüyor" dedi.

CEZAEVİNDE SALDIRIYA UĞRADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Taner Tolga Tarlacı hakkında 2023 yılında da cezaevinde saldırıya uğradığı yönünde haberler çıkmıştı. Eski yarışmacının yemek sırasında tartıştığı üç mahkumun saldırısına uğradığı ve ağır yaralandığı ileri sürülmüştü. Son açıklamayla birlikte ölüm iddiaları yalanlanırken, Tarlacı için tutulan yeni avukatın hukuki süreçte nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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