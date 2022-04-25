Son Dakika! Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı - Haberler

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Son Dakika! Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika! Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak sokak arasına düştü. Uçak alev alırken kaza nedeniyle bazı araçlar da yanmaya başladı. Gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta tek motorlu uçak, evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Olay yerinden ilk görüntüler:

Son Dakika! Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı

Son Dakika! Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı

Son Dakika! Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı

Son Dakika! Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Bursa, Uçak, Güncel, Haberler

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