Son Dakika! Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı
Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika! Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak sokak arasına düştü. Uçak alev alırken kaza nedeniyle bazı araçlar da yanmaya başladı. Gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta tek motorlu uçak, evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Olay yerinden ilk görüntüler: