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Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 2 ilçede okullar tatil edildi

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 2 ilçede okullar tatil edildi
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Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da kar yağışı iyiden iyiye etkisini artırırken, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası İstanbul'da kar yağışı dün geceden itibaren etkisini göstermeye başladı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar çok sayıda yolu ulaşıma kapatırken, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 2 ilçede okullar tatil edildi

GECE YARISI ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kent için yapılan uyarıların ardından İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri, geceden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi.

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 2 ilçede okullar tatil edildi

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Avrupa Yakası'nda özellikle Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir bölgerinde yollar karla kaplanırken sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda yağış etkili oldu. Sabah iş yerlerine gitmek için yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde rampa çıkmakta zorlanan araçlar yolda kaldı. Cadde trafiğe kapanırken, bölgede belediye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 2 ilçede okullar tatil edildi

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde de kar nedeniyle yokuş çıkmakta zorlanan araçlar geri kaydı. Bölgede hasarlı zincirleme kazalar meydana gelirken, polis ekipleri, önlem amaçlı kumlama çalışması yapılana kadar yolu ulaşıma kapattı. Motosikletliler de beyaz örtüyle kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir kişi yokuşu çıkamadığı için motosikletini iterek götürdü.

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 2 ilçede okullar tatil edildi

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde de farklı noktalarda kazalar meydana geldi. Bölgede yokuş çıkamayan araçlar nedeniyle bazı caddeler ulaşıma kapanırken, belediye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Bahçeşehir'de yaşanan kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kayarak giden aracın, park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 2 ilçede okullar tatil edildi

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

Öte yandan AKOM'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü (yarın) İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 2 ilçede okullar tatil edildi

HAVAYOLU ULAŞIMINDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçak seferleri iptal edildi. Yetkililer, vatandaşların hava durumu güncellemelerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTevfik Sahin:

başakşehir?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıemrerencber:

Bu vali çok gaddar çıktı ya eskiden güneş açsa tatil ederlerdi tüm ili.

Yorum Beğen0
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