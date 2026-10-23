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Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor

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Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor Haber Videosunu İzle
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor
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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında 2015 yılında yapılan bir paylaşım yeniden dikkat çekti. Bir futbolseverin, henüz 16 yaşındayken U17 Dünya Kupası'nda 10 gol atan Nijeryalı futbolcuyu Şanlıurfaspor'a önerdiği ortaya çıktı. Yıllar sonra dünya futbolunun önemli golcüleri arasına giren Osimhen hakkındaki paylaşım, futbolseverleri şaşırttı.

  • 10 Kasım 2015 tarihli bir X paylaşımında Victor Osimhen'in Şanlıurfaspor'a transfer edilmesi önerildi.
  • Osimhen, Wolfsburg, Charleroi, Lille ve Napoli formalarının ardından Galatasaray'a transfer oldu.
  • Paylaşımda Osimhen'in U17 Dünya Kupası'nda 11 gol attığı belirtilse de futbolcu turnuvayı 10 golle gol kralı olarak tamamladı ve paylaşım tarihinde 16 yaşındaydı.

Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in kariyerinin ilk yıllarına ilişkin dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımı yeniden ortaya çıktı. 10 Kasım 2015 tarihli mesajda bir futbolseverin, o dönem henüz Avrupa futbolunda adını duyurmaya hazırlanan Osimhen'i Şanlıurfaspor'a tavsiye ettiği görüldü.

2015 YILINDA ŞANLIURFASPOR'A ÖNERMİŞ

X'te Mehmet Emin Yıldız isimli kullanıcı tarafından yapılan paylaşımda, Nijeryalı golcünün transfer edilmesi için Şanlıurfaspor'a çağrıda bulunuldu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Şanlıurfaspor kulübü, Victor Osimhen adında 17 yaşındaki çocuğu alabiliyorsanız alın. U17 Dünya Kupası'nda 11 gol attı."

YILLAR SONRA GALATASARAY'IN YILDIZI OLDU

2015 yılında Nijerya'nın U17 Dünya Kupası şampiyonluğunda önemli rol oynayan Osimhen, ilerleyen yıllarda Avrupa'nın önde gelen golcüleri arasına girdi. Wolfsburg, Charleroi, Lille ve Napoli formalarını giyen yıldız futbolcu, daha sonra Galatasaray'a transfer oldu. Osimhen'in henüz kariyerinin başındayken bir Türk futbolsever tarafından Şanlıurfaspor'a önerilmiş olması, yıllar sonra yeniden ilgi çekti.

PAYLAŞIMDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

2015 tarihli paylaşımda Osimhen'in U17 Dünya Kupası'nda 11 gol attığı belirtilse de Nijeryalı futbolcu, turnuvayı 10 golle gol kralı olarak tamamlamıştı. Ayrıca paylaşımın yapıldığı tarihte 16 yaşındaydı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Aynen aynen Osimhen

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