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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Barış Alper Yılmaz'ın sakatlık durumu endişe yarattı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lille maçına ağrıları olmasına rağmen çıkan milli futbolcunun karşılaşmanın ardından şikayetlerinin arttığı öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun derbide forma giyip giyemeyeceği yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

  • Barış Alper Yılmaz'ın Lille maçı sonrasında ağrılarının arttığı ve Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceğinin belirsiz olduğu bildirildi.
  • 26 yaşındaki futbolcunun derbide oynayıp oynamayacağına dair son kararın yapılacak tetkiklerin ardından verileceği kaydedildi.
  • Barış Alper Yılmaz bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın son haftalardaki performansıyla dikkat çeken milli futbolcusunun, Lille karşılaşmasının ardından ağrılarının arttığı belirtildi.

AĞRILARINA RAĞMEN SAHAYA ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lille maçında ağrıları bulunmasına rağmen fedakârlık yaparak forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın, karşılaşma sonrasında şikâyetlerinin arttığı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın önemli isimleri arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu, Fenerbahçe derbisi öncesinde belirsizliğe neden oldu.

DERBİDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Sabah'ın haberine göre Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe karşısında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Milli futbolcunun durumunun yapılacak tetkiklerle değerlendirileceği ve derbide oynayıp oynamayacağına ilişkin son kararın bu kontrollerin ardından verileceği belirtildi.

11 MAÇTA 2 GOLE KATKI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 11 karşılaşmada forma giydi. Milli futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

bu futbolcuysa ben de maradonayım. ne teknik var , ne zeka, estetik, fizik var desen o da hiçççç bir işe yaramıyor. fener maçında yoksa eğer bu gs nin işine gelir

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