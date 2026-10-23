Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum

Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durumGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, Hollanda’yı takibini sürdürüyor. Beşiktaş’ın Crystal Palace beraberliği ve Trabzonspor’un Hearts galibiyetinin ardından Türkiye’nin puanı 52.275’e yükseldi. Dokuzuncu sıradaki Türkiye ile sekizinci Hollanda arasındaki fark 3.120 puan oldu.
- Türkiye, 52.275 puanla UEFA ülke puanı sıralamasında dokuzuncu sıradaki yerini korudu.
- Sekizinci sıradaki Hollanda'nın 55.395 puanıyla Türkiye arasındaki fark 3.120 puan oldu.
- Sıralamanın zirvesinde 106.463 puanla İngiltere yer alıyor; İtalya 90.732, İspanya 85.868 puanla onu izliyor.
Avrupa kupalarında haftanın maçları tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında Crystal Palace’ı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Konferans Ligi’nin ikinci haftasında Hearts’ı ağırlayan Trabzonspor ise rakibini 2-0 mağlup etti. Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
HOLLANDA’NIN PEŞİNDEYİZ
Türkiye, 52.275 puanla dokuzuncu sıradaki yerini korudu. Bir basamak üstümüzde bulunan Hollanda’nın puanı ise 55.395 oldu. Böylece iki ülke arasındaki fark 3.120 puan olarak şekillendi.
Türkiye’nin hemen arkasındaki Yunanistan ise 46.612 puanla onuncu sırada yer aldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki puan farkı 5.663 oldu.
ZİRVEDE İNGİLTERE VAR
İngiltere, 106.463 puanla sıralamanın zirvesindeki yerini korudu. İtalya 90.732 puanla ikinci, İspanya ise 85.868 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM
1. İngiltere: 106.463 puan
2. İtalya: 90.732 puan
3. İspanya: 85.868 puan
4. Almanya: 83.973 puan
5. Fransa: 71.010 puan
6. Portekiz: 67.350 puan
7. Belçika: 62.450 puan
8. Hollanda: 55.395 puan
9.Türkiye: 52.275 puan
10. Yunanistan: 46.612 puan