Geyve'deki Orman Yangınında Alevler Yeniden Canlandı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, kontrol altına alınan bazı bölgelerde alevler yeniden ortaya çıktı. Yoğun sis nedeniyle hava araçları kullanılamıyor, karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

ALEVLER, BAZI NOKTALARDA YENİDEN CANLANDI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale sürerken, kontrol altına alınan bazı bölgelerde alevler yeniden canlandı. Yoğun sis nedeniyle hava araçları kullanılamazken, karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personelle söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Ahmet ERDEM/GEYVE (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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