AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruzGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye ile Azerbaycan arasında İsrail politikaları ve Bakü'nün okullarda başörtüsünü yasaklayan yeni yönetmeliği nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’dan açıklama geldi. Devletlerin ilerleyiş tarzında farklılıklar olabileceğini belirten Zorlu, iki ülkenin birbirinin egemenlik hukukuna saygılı olduğunu ve sorunların "aile meclisinde" konuşulacağını ifade etti.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sorunların "aile meclisi" içinde konuşulacağını belirtti.
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir zirve kapsamında Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği açıklandı.
- Azerbaycan'da ilkokul, ortaokul ve liselerde okul üniformasının tekdüzeliğini bozan ve eğitimin laiklik ilkesiyle bağdaşmayan ek giyim öğelerinin kullanılması yasaklandı.
Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde son dönemde İsrail ile ilişkiler ve Bakü yönetiminin okullarda başörtüsüne getirdiği düzenleme nedeniyle yaşanan gerginliklerin ardından AK Parti cephesinden açıklama yapıldı.
Ankara'da katıldığı Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü etkinliğinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, gerilim yaratan başlıklara doğrudan girmeden, "Devletlerimizin ilerleyiş tarzında farklılıklar olabilir" değerlendirmesinde bulundu. İki devletin birbirlerinin kararlarına ve egemenlik hukukuna saygılı olduğunu vurgulayan Zorlu, "Sorunlarımızı da aile meclisimizin içerisinde konuşmayı da biliriz, bize yakışan şekilde" ifadelerini kullandı.
Zorlu ayrıca, konu hakkındaki resmi görüşün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan takip edilmesini isteyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a olan sevgisi yürektendir, kalptendir ve geleceğe dimdik ilerleyecek bir muhtevayı da barındırmaktadır" dedi. Zorlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir zirve kapsamında Türkiye'ye gelerek Erdoğan ile bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.
BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ VE KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR
İki ülke arasındaki gerginlik başlıklarından birini oluşturan düzenleme; Azerbaycan'da ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan, "okul üniformasının tekdüzeliğini bozan ve eğitimin laiklik ilkesiyle bağdaşmayan ek giyim öğelerinin" kullanılmasını yasaklayan kuralları içeriyor.
Söz konusu yönetmelik değişikliğinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 13 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez! Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir!" tepkisini gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
AZERBAYCAN'DAN "İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE" TEPKİSİ
Açıklamaların ardından BBC Azerbaycan Servisi'nin aktardığına göre Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu, Türk medyasında ve siyasi çevrelerinde yöneltilen eleştirilerden "ciddi endişe ve üzüntü duyduğunu" bildirdi. Gruba yapılan açıklamada, Oktay Saral ve bazı AK Parti milletvekillerinin ifadeleri "asılsız suçlamalar" olarak nitelendirilirken, Türkiye'den Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale etmemesi ve ülkenin laik devlet yapısına saygı göstermesi talep edildi.
Gelişmelerin üzerine açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Türkiye'de Azerbaycan'ı protesto eden grupların parti veya hükümetle herhangi bir bağlantısı bulunmadığını ifade etti.