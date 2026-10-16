Haberler

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ile Azerbaycan arasında İsrail politikaları ve Bakü'nün okullarda başörtüsünü yasaklayan yeni yönetmeliği nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’dan açıklama geldi. Devletlerin ilerleyiş tarzında farklılıklar olabileceğini belirten Zorlu, iki ülkenin birbirinin egemenlik hukukuna saygılı olduğunu ve sorunların "aile meclisinde" konuşulacağını ifade etti.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sorunların "aile meclisi" içinde konuşulacağını belirtti.
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir zirve kapsamında Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği açıklandı.
  • Azerbaycan'da ilkokul, ortaokul ve liselerde okul üniformasının tekdüzeliğini bozan ve eğitimin laiklik ilkesiyle bağdaşmayan ek giyim öğelerinin kullanılması yasaklandı.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde son dönemde İsrail ile ilişkiler ve Bakü yönetiminin okullarda başörtüsüne getirdiği düzenleme nedeniyle yaşanan gerginliklerin ardından AK Parti cephesinden açıklama yapıldı.

Ankara'da katıldığı Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü etkinliğinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, gerilim yaratan başlıklara doğrudan girmeden, "Devletlerimizin ilerleyiş tarzında farklılıklar olabilir" değerlendirmesinde bulundu. İki devletin birbirlerinin kararlarına ve egemenlik hukukuna saygılı olduğunu vurgulayan Zorlu, "Sorunlarımızı da aile meclisimizin içerisinde konuşmayı da biliriz, bize yakışan şekilde" ifadelerini kullandı.

Zorlu ayrıca, konu hakkındaki resmi görüşün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan takip edilmesini isteyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a olan sevgisi yürektendir, kalptendir ve geleceğe dimdik ilerleyecek bir muhtevayı da barındırmaktadır" dedi. Zorlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir zirve kapsamında Türkiye'ye gelerek Erdoğan ile bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ VE KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

İki ülke arasındaki gerginlik başlıklarından birini oluşturan düzenleme; Azerbaycan'da ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan, "okul üniformasının tekdüzeliğini bozan ve eğitimin laiklik ilkesiyle bağdaşmayan ek giyim öğelerinin" kullanılmasını yasaklayan kuralları içeriyor.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 13 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez! Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir!" tepkisini gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

AZERBAYCAN'DAN "İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE" TEPKİSİ

Açıklamaların ardından BBC Azerbaycan Servisi'nin aktardığına göre Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu, Türk medyasında ve siyasi çevrelerinde yöneltilen eleştirilerden "ciddi endişe ve üzüntü duyduğunu" bildirdi. Gruba yapılan açıklamada, Oktay Saral ve bazı AK Parti milletvekillerinin ifadeleri "asılsız suçlamalar" olarak nitelendirilirken, Türkiye'den Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale etmemesi ve ülkenin laik devlet yapısına saygı göstermesi talep edildi.

Gelişmelerin üzerine açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Türkiye'de Azerbaycan'ı protesto eden grupların parti veya hükümetle herhangi bir bağlantısı bulunmadığını ifade etti.

İlgili Haberler
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırızBinali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
BBC
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

tüttürdüklerini yaladılar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan GÜÇLÜ:

Azarbaycan çoğunlukla şii mezhebinden oluştuğu için iran ekseninde bazı dolaplar dönmemesi için alınmış bir önlem gibi görünüyor bizimkilerde bunun üstüne tuz biber eker gibi adamların iç işlerine burnunu sokuyor al ne oldu daha dün ermenistan savaşını türkiye kazandı diyenlere adam lafı tokat gibi çaktı ne yaptıysak kendimiz yaptık hepsini kendi paramızla aldık o zor zamanlarımızda kimse arkamızda durmadı dedi bu ne demek boşuna bi taraflarınızdan heybeye gaz çıkarmayın demek - Adam diktatör ne bekliyorsunuz bunlar kendine laf söyletmez kendine laf söyletmeyen siyasiler diktatördür çünkü çaptan düşmekten korkarlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalis demir:

bir Türkiye iha sihası verilmeseydi alma şansı yoktu başka devletlerin bu savaşa müdahale etmemesi yada ettirilmemesi erdoğanın sayesinde 2 madem iran tahlikesi var önlem alınıyor yahudiler için niye önlem yok onlarda başlarındaki bez parçasıyla okullara alınmasınki aliyev in doğruluğu kanıtlansın sen kura anı kerim e el basarak göreve başlayacaksın fakat sadece müslüman toplumunu bu hale düşüreceksin yemezlar.

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Rafael Leao beklentileri karşılayamadı

Galatasaray'da Rafael Leao şoku
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası

Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere gözaltı! Suçlama hayli ağır
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi

Erdoğan imzaladı! Gece yarısı kritik koltuklara yeni isimler getirildi
Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti

Kahin misin be adam! Ne söylediyse gerçekleşti
Dusan Vlahovic'ten galibiyet paylaşımı

Maç biter bitmez telefona sarıldı!
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı

Görüntü Türkiye'den! Deste deste paralar kiralık daireden çıktı