AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde son dönemde İsrail ile ilişkiler ve Bakü yönetiminin okullarda başörtüsüne getirdiği düzenleme nedeniyle yaşanan gerginliklerin ardından AK Parti cephesinden açıklama yapıldı.

Ankara'da katıldığı Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü etkinliğinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, gerilim yaratan başlıklara doğrudan girmeden, "Devletlerimizin ilerleyiş tarzında farklılıklar olabilir" değerlendirmesinde bulundu. İki devletin birbirlerinin kararlarına ve egemenlik hukukuna saygılı olduğunu vurgulayan Zorlu, "Sorunlarımızı da aile meclisimizin içerisinde konuşmayı da biliriz, bize yakışan şekilde" ifadelerini kullandı.

Zorlu ayrıca, konu hakkındaki resmi görüşün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan takip edilmesini isteyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a olan sevgisi yürektendir, kalptendir ve geleceğe dimdik ilerleyecek bir muhtevayı da barındırmaktadır" dedi. Zorlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir zirve kapsamında Türkiye'ye gelerek Erdoğan ile bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ VE KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

İki ülke arasındaki gerginlik başlıklarından birini oluşturan düzenleme; Azerbaycan'da ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan, "okul üniformasının tekdüzeliğini bozan ve eğitimin laiklik ilkesiyle bağdaşmayan ek giyim öğelerinin" kullanılmasını yasaklayan kuralları içeriyor.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 13 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez! Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir!" tepkisini gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

AZERBAYCAN'DAN "İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE" TEPKİSİ

Açıklamaların ardından BBC Azerbaycan Servisi'nin aktardığına göre Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu, Türk medyasında ve siyasi çevrelerinde yöneltilen eleştirilerden "ciddi endişe ve üzüntü duyduğunu" bildirdi. Gruba yapılan açıklamada, Oktay Saral ve bazı AK Parti milletvekillerinin ifadeleri "asılsız suçlamalar" olarak nitelendirilirken, Türkiye'den Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale etmemesi ve ülkenin laik devlet yapısına saygı göstermesi talep edildi.

Gelişmelerin üzerine açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Türkiye'de Azerbaycan'ı protesto eden grupların parti veya hükümetle herhangi bir bağlantısı bulunmadığını ifade etti.

İlgili Haberler