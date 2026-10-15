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Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti

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Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor, deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. Bursaspor’un Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho, Muğlaspor deplasmanında attığı 2 golle gol sayısını 14’e yükseltti. Iheanacho ayrıca Türk futbol tarihine de geçmeyi başardı. İşte detaylar...

  • Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor, Muğlaspor'u deplasmanda 3-0 yendi.
  • Bursaspor'un gollerini 58 ve 79. dakikalarda Kelechi Iheanacho, 83. dakikada Hüseyin Maldar attı.
  • Iheanacho, üst üste 10 maçta gol atarak Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'nın 9 maçlık serisini geride bıraktı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor, 3-0 kazandı.

KELECHI IHEANACHO'DAN DUBLE

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 58 ve 79. dakikada Kelechi Iheanacho, 83. dakikada Hüseyin Maldar kaydetti. Nijeryalı oyuncu Kelechi Iheanacho, attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 14’e yükseltti.

METİN OKTAY VE SAFFET SANCAKLI'YI GERİDE BIRAKTI

Iheanacho, sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkat çeken Nijeryalı futbolcu, Muğlaspor karşısında da gol sevinci yaşayarak üst üste gol attığı maç sayısını 10'a yükseltti. Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla, Saffet Sancaklı ise 1995-1996 sezonunda Kocaelispor formasıyla Süper Lig'de üst üste 9 maçta gol atmıştı. Bu iki efsane ismin gol serisini geride bırakan Iheanacho, 10 maçlık performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

BURSASPOR KULÜP REKORUNU DA KIRDI

Nijeryalı yıldız, daha önce Mardin 1969 Spor karşısında kaydettiği golle üst üste 9 maçta gol atmayı başarmış ve Bursaspor'un eski golcüsü Fernandao'nun 2014-2015 sezonunda elde ettiği 8 maçlık seriyi geride bırakmıştı. Iheanacho, Muğlaspor karşısındaki performansıyla gol serisini bir adım daha ileri taşıdı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Bursaspor, puanını 22'ye yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti. Ev sahibi Muğlaspor ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bursaspor, Pendikspor'u sahasında ağırlayacak. Muğlaspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Tarkan Erdal:

Tüm rekorları kırdı. Kutlarım.

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