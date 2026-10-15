Nihat Kahveci, 6-0'lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğı karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi. Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Oğuz Aydın'a ayrı bir parantez açarak övgüyle bahsetti.

''YEMİN EDİYORUM BÖYLE OLMAZ''

Maçı değerlendiren Nihat Kahveci, "Yemin ediyorum böyle olmaz. Geçen seneden daha güçsüz olan Aston Villa'ya eziliyorsun. Hem de geçen seneye göre daha kötü kadroyla.'' ifadelerini kullandı.

''HELAL OLSUN LAN SANA''

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Oğuz Aydın'ı alkışlayan Nihat Kahveci, Oğuz! Helal olsun lan sana vallahi helal olsun! 10 maç boyunca ilk 11'de oynatırım. Aston Villa'ya karşı tek başına oynadı." şeklinde konuştu.