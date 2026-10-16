Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti

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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya deplasmanında TSG Hoffenheim ile karşılaşan Beşiktaş'ta, zaferin mimarı Hyeon-Gyu Oh oldu. Mücadele öncesinde yaptığı iddialı açıklamalarla dikkat çeken Güney Koreli santrfor, sahadaki performansıyla sözünün arkasında durdu.

''İKİ GOL ATIP KAZANACAĞIZ'' DEMİŞTİ

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Oh, Hoffenheim maçında 2 gol atacağını ve sahadan galibiyetle ayrılacaklarını ifade etmişti. 25 yaşındaki golcü oyuncu, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte bu kehanetini gerçeğe dönüştürdü.

3-2'LİK ZAFERİN MİMARI

Zorlu deplasmanda fileleri 2 kez havalandıran Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş'ın sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılmasında başrol oynadı. Gösterdiği üstün performans ve kaydettiği kritik gollerle siyah-beyazlı temsilcimize altın değerinde 3 puanı getiren yıldız futbolcu, gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

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