Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti

Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim ile karşılaşan Beşiktaş'ta golcü oyuncu Oh, mücadele öncesinde 2 gol atacağını ve kazanacaklarını ifade etmişti. Alman ekibine 2 gol atan Oh, takımının 3-2'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya deplasmanında TSG Hoffenheim ile karşılaşan Beşiktaş'ta, zaferin mimarı Hyeon-Gyu Oh oldu. Mücadele öncesinde yaptığı iddialı açıklamalarla dikkat çeken Güney Koreli santrfor, sahadaki performansıyla sözünün arkasında durdu.
''İKİ GOL ATIP KAZANACAĞIZ'' DEMİŞTİ
Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Oh, Hoffenheim maçında 2 gol atacağını ve sahadan galibiyetle ayrılacaklarını ifade etmişti. 25 yaşındaki golcü oyuncu, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte bu kehanetini gerçeğe dönüştürdü.
3-2'LİK ZAFERİN MİMARI
Zorlu deplasmanda fileleri 2 kez havalandıran Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş'ın sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılmasında başrol oynadı. Gösterdiği üstün performans ve kaydettiği kritik gollerle siyah-beyazlı temsilcimize altın değerinde 3 puanı getiren yıldız futbolcu, gecenin en çok konuşulan ismi oldu.