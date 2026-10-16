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İstanbul'da 1 milyondan fazla yasa dışı bahis SMS'i sonrası 24 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da yasa dışı bahis SMS sistemi üzerinden 1 milyondan fazla mesaj gönderildiği belirlenerek düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mesaj başına 0,005-0,01 Euro kazandığı, 13 araç ve 3 daireye el konulduğu belirtildi.

  • İstanbul'da yasa dışı bahis içerikli SMS gönderiminde kullanılan sistem üzerinden 1 milyondan fazla mesaj gönderildiği tespit edildi.
  • 16 Eylül'de düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin, farklı şahıslara ait GSM hatlarını android tabanlı telefonlara yüklenen bir uygulamaya tanımlayarak mesaj başına 0,005 ile 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri belirlendi.

İstanbul'da, yasa dışı bahis içerikli SMS gönderiminde kullanıldığı belirlenen sistem üzerinden 1 milyondan fazla mesaj gönderildiğinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada GSM hatlarını tanımlayan şüphelilerin gönderilen mesaj başına 0,005 ile 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen SMS operasyonunda tutuklanan şüphelilere ait dijital materyalleri inceledi. Yapılan incelemelerde, android tabanlı telefonlara yüklenen bir uygulama kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, farklı şahıslara ait GSM hatlarını uygulamaya tanımladıkları ve bu hatlar üzerinden yasa dışı bahis içerikli SMS'ler gönderdikleri belirlendi. Uygulamaya GSM hatlarını tanımlayan şüphelilerin gönderilen mesaj başına 0,005 ile 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri, sistem üzerinden 1 milyondan fazla yasa dışı bahis içerikli SMS gönderildiği tespit edildi. Bu kapsamda 16 Eylül tarihinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait banka hesaplarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve 3 daireye el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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