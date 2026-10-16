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Vincenzo Italiano'dan Avrupa'da 16 yıl sonra ilk

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Vincenzo Italiano'dan Avrupa'da 16 yıl sonra ilk
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Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı kulübün tarihinde Bernd Schuster'in (2010) ardından Avrupa kupalarının grup/lig aşamalarında çıktığı ilk iki maçtan galip ayrılan ikinci teknik direktör oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde TSG Hoffenheim’ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yapan Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı kulübün tarihine geçen bir başarıya imza attı. İtalyan çalıştırıcı, sergilediği performansla yıllar sonra bir ilki tekrarladı.

2010'DAN BERİ BUNU BAŞARAN İLK İSİM

Vincenzo Italiano, 2010 yılında Bernd Schuster’in ardından Beşiktaş tarihinde Avrupa kupalarının grup veya lig aşamalarında çıktığı ilk iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan ikinci teknik direktör oldu. Deneyimli teknik adam, Avrupa sahnesindeki bu etkileyici başlangıcıyla camiaya büyük güven aşıladı.

2017/18 SEZONUNDAN BU YANA EN İYİ BAŞLANGIÇ

Alman ekibi Hoffenheim karşısında alınan bu galibiyet, kulüp istatistikleri açısından da ayrı bir önem taşıyor. Siyah-beyazlılar, 2017/18 sezonundan bu yana ilk kez bir Avrupa kupası serüveninde oynadığı ilk iki grup/lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

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