Sel sularında mahsur kalanların imdadına kepçesiyle yetişti

Sel sularında mahsur kalanların imdadına kepçesiyle yetiştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Yenikapı'da bir köprü altını su basarken, araçlarıyla ilerleyemeyen vatandaşlar mahsur kaldı. Durumu fark eden bir kepçe operatörü, kendi iş makinesiyle yükselen suların arasına girerek sürücülerin yardımına koştu. Mahsur kalan vatandaşları kepçesiyle güvenli bölgeye taşıyan operatörün kurtarma anları kameraya yansıdı.
İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağış, Yenikapı'da bir köprü altında sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmur sularının yükselmesiyle araçlarıyla ilerleyemeyen vatandaşlar mahsur kaldı.
KEPÇESİYLE MAHSUR KALANLARIN YARDIMINA KOŞTU
Köprü altında yaşananları gören bir kepçe operatörü, kendi iş makinesiyle suya girerek vatandaşları kurtarmak için harekete geçti. Su birikintisinin bulunduğu noktaya ilerleyen operatör, araçlarında mahsur kalan kişilerin güvenli bölgeye ulaşmasına yardımcı oldu.
O ANLAR KAMERADA
Kepçe operatörünün sel sularında mahsur kalan vatandaşları kurtardığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, iş makinesinin suyla dolan köprü altında ilerleyerek mahsur kalan kişileri güvenli bölgeye taşıdığı görüldü.