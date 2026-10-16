Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ülke genelinde etkisini gösteren yağışlı hava, Ankara’nın yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde etkili olan yağışla birlikte mevsimin ilk karı Işıkdağ mevkiine ve Benli yaylasına düştü.
Ülke genelinde etkisini sürdüren yağışlı hava, Ankara’nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kendisini kar yağışı olarak gösterdi.
Mevsimin ilk karı, Kızılcahamam ilçesindeki Işıkdağ mevkiine ve Çamlıdere ilçesinde yer alan Benli yaylasına düştü. Yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışının aralıklarla devam ettiği öğrenildi.
İlgili Haberler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı