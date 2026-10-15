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Dursun Özbek, taraftarın ateş püskürdüğü yıldız oyuncusuna sahip çıktı: Hiçbir yere gidemez

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Dursun Özbek, taraftarın ateş püskürdüğü yıldız oyuncusuna sahip çıktı: Hiçbir yere gidemez
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Galatasaray forması giyen Leroy Sane hakkında çıkan transfer iddialarına net bir yanıt geldi. Alman basınındaki haberlere göre, Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek'in Sane'ye destek olduğu ve ayrılacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Galatasaray forması giyen Leroy Sane hakkında Alman basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların tepki gösterdiği yıldız futbolcuyla ilgili transfer iddialarına net bir yanıt verildi.

SERGİLEDİĞİ PERFORMANS TEPKİ ALMIŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Alman yıldız, sergilediği performansla tribünlerin ve taraftarların en çok tepki gösterdiği isimlerden biri haline gelmişti. Yaşanan bu gerginliğin ardından Sane’nin takımdan ayrılabileceğine dair söylentiler hız kazandı. 

''HİÇBİR YERE GİDEMEZ''

Alman basınındaki haberlere göre; 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan ayrılacağına dair çıkan transfer iddialarının hiçbir gerçeklik payı bulunmuyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Sane'ye destek olduğu ve teknik ekibe ''Hiçbir yere gidemez'' dediği belirtildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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