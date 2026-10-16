Juventus geriden gelip 90+2'de kazandı

Juventus geriden gelip 90+2'de kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Juventus, geriye düştüğü maçta Celta Vigo'yu deplasmanda 90+2'de attığı golle 2-1 yendi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Celta Vigo ile Juventus karşı karşıya geldi. Estadio de Balaidos'taki mücadeleyi Juventus, 2-1'lik skorla kazandı.
90+2'DE MUHTEŞEM SON
Ev sahibi Celta Vigo, Hugo Alvarez'in 18. dakikada attığı golle öne geçti ilk yarıyı üstün tamamladı. Juventus, 58. dakikada Nick Woltamede ile skoru eşitledi. Son anlarda baskısını artıran Juventus, 90+2. dakikada Kolo Muani ile zafere uzandı.
ALTAY BAYINDIR, ZEKİ ÇELİK, KENAN YILDIZ
Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Altay Bayındır, karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı. Juventus'ta da Zeki Çelik maçı yedek kulübesinde tamamladı. Juventus'ta uzun süreli sakatlığı devam eden Kenan Yıldız ise maç kadrosunda yer almadı.
2'DE 2 YAPTILAR
Bu sonuçla birlikte Juventus, 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Celta Vigo ise henüz puanla tanışamadı. Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Juventus, sahasında Rennes'i ağırlayacak. Celta Vigo, Celtic deplasmanına gidecek.