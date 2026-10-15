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İstanbul'da 24 üniversitede yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi

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İstanbul'da 24 üniversitede yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi
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İstanbul'da şiddetli sağanağın yol açtığı su baskınları ve ulaşım sorunları nedeniyle 24 üniversite, 16 Ekim Cuma günü de yüz yüze eğitime ara verme kararı aldı. Öğrencilerin güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak alınan karar kapsamında derslerin çevrim içi veya hibrit yöntemlerle sürdürüleceği açıklandı.

  • İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 üniversitede yüz yüze eğitime 16 Ekim Cuma günü de ara verildi.
  • İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde dersler 16 Ekim Cuma günü hibrit ve çevrim içi olarak yapılacak.
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin İstanbul'daki eğitim birimlerinde 15 Ekim'de başlayan yüz yüze eğitim arası 16 Ekim'i de kapsayacak şekilde uzatıldı.

İstanbul'daki bazı üniversiteler, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu.

İTÜ VE YTÜ'DE DERSLER ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, afetin şehir genelindeki etkileri, farklı bölgelerdeki yurtlarda kalan ve yerleşkelere ulaşım sağlayacak öğrencilerin karşılaşabileceği güçlükler göz önünde bulundurularak, 16 Ekim Cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerinin hibrit ve çevrim içi devam edeceği bildirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesinden (YTÜ) yapılan açıklamada, Valiliğin il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle aldığı karar doğrultusunda, yarın yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği, derslerin çevrim içi olarak devam edeceği belirtildi.

DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DE AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle aldığı karar doğrultusunda, üniversitemizin İstanbul'daki eğitim birimlerinde 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine verilen 1 günlük ara, 16 Ekim Cuma gününü de kapsayacak şekilde 1 gün daha uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Bahçeşehir, Bilgi, Üsküdar, Kültür, Acıbadem, Aydın, Bezmialem, Topkapı, Beykoz, Gedik, Gelişim, Yeni Yüz Yıl, Medipol, Ticaret, İstinye, Sağlık ve Teknoloji, Rumeli, Demiroğlu Bilim ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversiteleri ile Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Türk-Alman ve İstanbul Esenyurt üniversiteleri ise dün eğitim öğretim faaliyetlerine 15 ve 16 Ekim'de ara verildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: Haberler.com
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