Eski sevgilisinin öldürdüğü Gülhan, 15 ay önce DHA'ya konuşmuştu: Sürekli tehdit ediyor

ANKARA'da eski erkek arkadaşı Mehmet Say (38) tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülhan Taş'ın (30), geçen yıl DHA'ya verdiği röportaj ortaya çıktı. Gülhan Taş, röportajında, Mehmet Say'ın ısrarla kendisini takip edip, tehdit ettiğini, uzaklaştırma kararına rağmen oturduğu siteye taşındığını anlatmıştı. Gülhan Taş'ın avukatı Betül Yüksel, "Katil zanlısı müvekkilimi düzenli olarak taciz etmekte, takip etmekte ve hayattan alıkoymaya çalışmaktaydı. Mesajlar, saldırılar, takip, bir silahlı saldırıda bulunmuştu. 2 yılda süreç o kadar ağır bir boyuta geldi ki en sonunda müvekkilimi katletti" dedi.

Otelde çalışan Gülhan Taş, 8 Aralık sabahı işe gitmek için evden çıktığında, 2 yıl önce yaklaşık 3 ay birliktelik yaşadıktan sonra ayrıldığı eski sevgilisi Mehmet Say tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan Taş, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 9 Aralık akşamı kaybetti. Gülhan Taş, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Umaç köyünde dün toprağa verildi. Olayın ardından bıçakla kendisini yaralayan Mehmet Say'ın, hastanede tedavisi sürüyor. Gülhan Taş'a yönelik eylemleri nedeniyle 2024-2025 yılları arasında 4 ayrı uzaklaştırma kararı verilen, ısrarlı takip ve tehdit suçlarından da kamu davası açılan Mehmet Say, hastanedeki tedavisinden sonra adliyeye sevk edilecek.

1 YIL ÖNCE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Öldürülen Gülhan Taş'ın, 22 Eylül 2024'te DHA'ya verdiği röportaj ortaya çıktı. O zaman e-ticaret işiyle uğraşan Gülhan Taş, röportajında Mehmet Say'ın ısrarla kendisini takip edip, tehdit ettiğini, birçok defa alınan uzaklaştırma kararına rağmen kendisine ulaşmaya çalıştığını anlattı. Gülhan Taş, Mehmet Say'ın cep telefonu, saat, epilasyon cihazı, gözlük gibi pahalı hediyeler alıp, banka hesabına para göndererek kendisine ulaşmaya çalıştığını, ulaşamayınca da aldığı hediyeler için icra takibi başlatıp, hediyelerin toplam ücreti olan 130 bin lirayı geri ödemesi için ödeme emri gönderdiğini söyledi. Gülhan Taş, röportajında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Uzak mesafe ilişkisiydi, 3 ay kadar sürdü; ama kişinin normal olmayan davranışları sebebiyle sonlanmak zorunda kaldı. Ben istemediğim halde birçok hediye, birçok kez ısrarla banka hesabıma para gönderimi yapıyordu. Çok fazla cinsel içerikli konuşmalar üzerinde baskı kuruyordu. Ayrıca aramızdaki özel durumları arkadaşlarıma, yakın çevreme anlatmasından, paylaşmasından dolayı ilişkimi bitirdim. Beni tehdit etmeye devam etti. 'Azabım mazoşitliğimden daha beter olacak, tanrılarınız yardım bile edemeyecek' paylaşımı yapmış. Ailemin numaralarını buldu yasal olmayan yollardan. Onları aradı, aramızdaki özel ilişkiyi anlattı. Yani ayrı olduğumuz halde sanki hala hiç ayrılmamışız gibi, sevgiliymişiz gibi konuşmalarına devam etti. Her yerden engelli olduğu halde bana mail yoluyla ulaşıyordu. Mailden ulaşamazsa hesabıma para gönderip açıklama kısımlarına mesajlar bırakıyordu. Ayrı olduğumuz halde barışma, birleşme ümidiyle benim oturduğum siteye taşındı. 'Taşındım, senin için geldim' şeklinde sürekli mailler atıyordu. Bu süre boyunca da rahatsız etmeye devam etti. Şu an koruma kararı çıkarttırdığım bir kişiyle aynı sitede yaşıyorum. ve sürekli benim kapımın önünden geçerek bana hala mesajlar atmaya devam ediyor. Arkadaşlarıma ulaşmaya, yazmaya devam ediyor. Kişi bana almış olduğu hediyelerden dolayı bir icra davası başlatmış. Haksız yere hesaplarıma, arabalarıma ve maaşıma haciz geldi. Baskı altında olduğum için ödedim."

'SİLAHLI SALDIRIDA BULUNMUŞTU'

Gülhan Taş'ın avukatlarından Betül Yüksel, cinayetin ardından DHA'ya konuştu. Avukat Yüksel, müvekkilinin o dönem sürekli taşındığı için icra takibine ilişkin ödeme emrine itiraz edemediğini, daha sonra haksız icra takibiyle ilgili mahkemeye başvurduklarını söyleyerek, "Katil zanlısı müvekkilimi düzenli olarak taciz etmekte, takip etmekte ve hayattan alıkoymaya çalışmaktaydı. Mesajlar, saldırılar, takip, bir silahlı saldırıda bulunmuştu. 2 yılda süreç o kadar ağır bir boyuta geldi ki, en sonunda müvekkilimi katletti. Biz birçok kez uzaklaştırma kararı almıştık Gülhan Hanım için. Uzaklaştırma kararlarının da icra edilebilirlikleri tartışma konusudur. Daha öncesinde Gülhan Hanım'ın evine bir silahlı saldırıda bulunmuştu. Ama katil zanlısıyla bağdaştırılamadığı için bu saldırı için takipsizlik kararı verilmişti. Ama zanlı saldırıyı kendi yaptığını açıkça dile getiriyordu. Müvekkilime sapkın bir şekilde takıntılıydı. Yalnızlaştırmaya çalışıyordu, itibarsızlaştırmaya çalışıyordu" dedi.

'ÖLDÜĞÜNE İNANAMIYORUM'

Betül Yüksel, şüphelinin müvekkilini maddi anlamda da zora sokarak kendisine muhtaç hale getirmeye çalıştığını söyleyerek, "Müvekkilim 2 yıl boyunca tehdit altındaydı. Suç duyurularında bulunduk. Kolluk şikayetlerimiz oldu. Uzaklaştırma kararları aldık. Ama bugün gelinen noktada onun hayatta kalmasını sağlayamadık. Alınan uzaklaştırma kararları etkili olmadı. Kolluk onu koruyamadı. Alınan uzaklaştırma kararlarının icrası yetersiz oldu. Müvekkilim korunamadı. Katil zanlısı uzakta tutulamadı. Biz defalarca kez suç duyurusunda bulunduk. Hepsi soruşturma aşamasında kaldı. Gülhan canice katledildi. Bugün müvekkilimiz öldü, yarın başka biri ölecek. Başka bir eş, başka bir sevgili ya da hiç tanımadığı biri sokakta bir kadına saldıracak. Öldüğüne inanamıyorum. Biz önüne geçemedik. Elimizden bir şey gelmedi. Gülhan'ın adı yaşasın. Kadın cinayetlerinde ses olsun, farkındalık olsun" dedi.

'TAKINTI HALİNE GETİRMİŞTİ'

Gülhan Taş'ın diğer avukatı Adem Büyükgök ise "Alacak davası sona ermişti. Kamu davasına dönüşmüştü. Ancak şikayet davalarımız devam ediyordu. 10'dan fazla suç duyurusu vardı. Katil zanlısı, takıntı haline getirmişti Gülhan'ı. Başka bir ilde yaşamasına rağmen Ankara iline taşınmıştı. Bu kadar takıntılı hale getirmesini biz Cumhuriyet Savcılığına da defalarca kez izah ettik. Ama sonuç hasta, ruh hastası olan bir kişi tarafından maalesef müvekkilimiz, kız kardeşimiz Gülhan Taş katledilerek öldürüldü. Uzaklaştırma kararı her 6 ayda bir yenileniyordu. Koruma kararı veriliyor; ancak aynı sitenin içerisinde oturmasına engel olunamıyor maalesef. Fiziki olarak, pratik olarak koruma kararları saf dışı kalıyor" ifadelerini kullandı.