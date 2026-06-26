Kadir İnanır hayatını kaybetti

Usta oyuncu Kadir İnanır, İstanbul'da zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi.

EBTÜBE EDİLMİŞTİ

Usta sanatçı, 14 Mayıs tarihinde akciğerlerindeki enfeksiyona bağlı gelişen zatürre teşhisiyle acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun ciddiyetini koruması üzerine 6 gün önce yoğun bakım ünitesine alınan İnanır, solunum sıkıntılarının artması nedeniyle doktorları tarafından kontrollü olarak entübe edilmişti.

Hastanede uzman hekimler tarafından yürütülen tüm yoğun tıbbi müdahalelere ve tedavi protokollerine rağmen usta oyuncunun çoklu organ yetmezliği ve solunum yetmezliğine yenik düştüğü bildirildi.

GERİDE UNUTULMAZ BİR MİRAS BIRAKTI

"Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Yılanların Öcü" ve "Bodrum Hakimi" gibi Türk sinema tarihinin altın sayfalarına kazınan yüzlerce filmde başrol oynayan Kadir İnanır, sadece oyunculuğuyla değil, duruşu ve ilkeli karakteriyle de bir dönemin sembolüydü.

Gerek ailesi gerekse hayat arkadaşı Jülide Kural tarafından tedavi süreci boyunca büyük bir titizlikle takip edilen usta aktörün vefatıyla birlikte Türk sinemasında bir devir resmen kapandı.

Sanatçının cenaze programının önümüzdeki saatlerde ailesi tarafından netleştirileceği öğrenildi.