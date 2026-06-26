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Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu

Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
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77 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Kadir İnanır'ın cenaze programı belli oldu. Yeşilçam’ın unutulmaz jönü, yarın İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

  • Kadir İnanır, 77 yaşında çoklu organ yetmezliği ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Kadir İnanır için yarın saat 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.
  • Kadir İnanır'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.

Türk sinemasında canlandırdığı güçlü karakterlerle milyonların hafızasına kazınan usta sanatçı Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

77 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

14 Mayıs tarihinde akciğerlerindeki enfeksiyona bağlı gelişen zatürre teşhisiyle acil olarak hastaneye kaldırılan İnanır, durumunun ciddiyetini koruması üzerine 6 gün önce yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Solunum sıkıntılarının artması nedeniyle doktorları tarafından kontrollü olarak entübe edilen usta oyuncu, uzman hekimlerin tüm yoğun tıbbi müdahalelerine rağmen çoklu organ yetmezliği ve solunum yetmezliğine yenik düştü. 77 yaşında hayata gözlerini yuman efsane aktörün vefatı, sanat dünyasını ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

İLK TÖREN AKM'DE DÜZENLENECEK 

Usta sanatçının vefatının ardından gerçekleştirilecek olan cenaze töreninin detayları da netleşti. Kadir İnanır için ilk olarak yarın saat 13.00’te İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni organize edilecek. Türk sinemasına adadığı ömrü ve geride bıraktığı unutulmaz mirası için düzenlenecek bu törende, sanatçı dostları ve sevenleri efsane isme saygı duruşunda bulunacak.

ULUS MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK 

AKM'deki anma merasiminin ardından usta oyuncunun naaşı, Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne sevk edilecek. Burada kılınacak cenaze namazına müteakiben Kadir İnanır, dualar eşliğinde Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlanacak.

Umut Halavart
Umut Halavart
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Kadir İnanır hayatını kaybetti

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Gökkaya:

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun güzel insan.

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun büyük bir aktör

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