Haberler

Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Haber Videosunu İzle
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan 6 sanığın beraatlerine hükmedildi.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

ANNE VE BABA DURUŞMAYA KATILMADI

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.A, Y.A, B.D, H.D, M.A.A. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir ise duruşmaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmaya, tutuksuz sanık M.A. ile Leyla'nın annesi Şükran Aydemir ve babası Nihat Aydemir katılmadı.

SAVCI MAHKUMİYET İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, geçen celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yenileyerek tutuksuz sanıklar M.A.A. ve B.D. ile tutuklu Yusuf Aydemir hakkında mahkumiyet talep etti. 

"SUÇUM YOK"

Sanık Yusuf Aydemir, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Allah'a yemin ederim suçum günahım yok. Bize iftira atıldı. Çocuğum ve onun çocuğu (Nihat) fark etmez. Adalete sığınıyorum." ifadelerini kullandı. Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. 

AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, amca Yusuf Aydemir'i "Kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

TUTUKSUZ SANIKLAR HAKKINDA BERAAT KARARI

Yusuf Aydemir hakkında ayrıca "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 6 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan diğer sanıklar A.A, Y.A, B.D, H.D, M.A.A. ve M.A'nın ise üzerlerine atılı suçların sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Duruşma sonrası, Yusuf Aydemir'in ailesinin karara tepki göstermesi üzerine polis ekipleri müdahale ederek grubu dağıttı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı

Kocasını öldürmek için dükkanı bastı sonrası film sahnelerini aratmadı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı

Üçüncü dalga operasyonda ünlü şarkıcının kardeşi de gözaltında
Böcek ailesinin ölümünde mütalaa açıklandı! İşte sanıklara istenen cezalar

Bir ailenin göz göre göre ölümünde sanıklara istenen ceza belli oldu
TBMM'de sandalye dağılımı değişti

Hangi partinin kaç vekili var? TBMM'deki sandalye dağılımı değişti
Konya merkezli 'change araç' operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli "change araç" operasyonunda 32 şüpheli gözaltında
Myanmar'da 50 tondan fazla uyuşturucu madde imha edildi

Görenler yangın sandı! Tarihi gerçek sonradan ortaya çıktı
Sayfalarca iş sözleşmesine imza atanlar dikkat! Yargıtay son noktayı koydu

Sayfalarca sözleşme imzalayanlar dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Kendini bakın nasıl savundu

Milyonların girdiği sınavda yapay zeka skandalı! Savunmasına bakın