Amedspor'da günün ikinci transferi

Gün içerisinde Ermal Krasniqi'nin transferini açıklayan Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor'un transferleri hızla devam ediyor.

DAVID BATES, AMEDSPOR'DA

Amedspor, İskoç futbolcu David Bates’i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, savunmada görev alan 29 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, ''Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek amacıyla stoper David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. David Bates’e kulübümüze hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz.'' denildi.

KARİYERİ

Son olarak Belçika ekibi Standard Liège’de forma giyen Bates'in kariyerinde Raith Rovers, East Stirlingshire, Brechin City, Rangers, Hamburg, Cercle Brugge, Sheffield Wednesday, Aberdeen ve Mechelen takımlarında görev yaptığı kaydedildi.