Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı

Amerika’da yaşayan Türk bir kurye, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda mücadele eden A Milli Takımımızın yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nun otel siparişini sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Ferdi K. ismiyle paylaşılan sipariş ekranında milli oyuncunun kurabiye siparişi verdiği görüldü.

İKİ MAÇTA FORMA GİYDİ

A Milli Takımımız ile Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında ilk 11'de şans bulan Ferdi Kadıoğlu, son olarak oynanan ABD maçında süre alamadı.