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Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı

Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı
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Amerika'da yaşayan Türk bir kurye, A Milli Takımımızın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı. Milli oyuncunun kurabiye siparişinde bulunduğu görüldü.

Amerika’da yaşayan Türk bir kurye, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda mücadele eden A Milli Takımımızın yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nun otel siparişini sosyal medyada paylaştı.

FERDİ'DEN KURABİYE SİPARİŞİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Ferdi K. ismiyle paylaşılan sipariş ekranında milli oyuncunun kurabiye siparişi verdiği görüldü. 

İKİ MAÇTA FORMA GİYDİ

A Milli Takımımız ile Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında ilk 11'de şans bulan Ferdi Kadıoğlu, son olarak oynanan ABD maçında süre alamadı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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