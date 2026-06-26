Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikalarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği yönündeki endişeler altını baskılamayı sürdürürken, küresel finansın devlerinden UBS (Union Bank of Switzerland) ezber bozan bir analiz yayımladı.

Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının geçici olduğunu belirten banka, altın yatırımcılarını heyecanlandıracak cinsten radikal bir yükseliş öngördü.

KISA VADEDE SIKIŞMA, UZUN VADEDE DEV RALLİ

UBS tarafından paylaşılan raporda, altındaki son gerilemelerin sarı metalin 2026 Ocak ayında test ettiği tarihi zirvesinden yaklaşık yüzde 26 oranında bir uzaklaşma anlamına geldiği ifade edildi.

Kısa vadeli teknik göstergelerin, reel getirilerdeki artışın ve ABD dolarının dönemsel olarak güçlenmesinin altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükselttiği belirtilen analizde, fiyatların yakın vadede 3 bin 850 ile 4 bin dolar bandında sıkışabileceği öngörüldü.

Raporda bu dönemsel seyir şu sözlerle ifade edildi: "Bu son gerileme, sarı metalin fiyatını ocak ayında belirlediği tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 26 aşağı çekti. Momentum ve teknik göstergeler, reel getirilerdeki son artış ve ABD dolarının güçlenmesi, altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükseltti."

"HEDEF 5 BİN 200 DOLAR, MEVCUT SEVİYELER ALIM FIRSATI"

Kısa vadeli baskılara rağmen İsviçreli dev banka, altının uzun vadeli güvenli liman rüştünü sonuna kadar koruduğunu ilan etti. Jeopolitik gerilimlerin tırmandığı, hisse senedi piyasalarında stresin arttığı, enflasyonist sürprizlerin yaşandığı ve itibari para birimlerine (kağıt paralara) olan küresel güvenin zedelendiği dönemlerde altının sunduğu portföy çeşitlendirmesi avantajına güçlü bir vurgu yapıldı.

UBS analistleri, önümüzdeki 12 aylık süreçte ons altının 5 bin 200 dolar seviyesine doğru güçlü bir ralli başlatmasını beklediklerini belirterek yatırımcılara şu tavsiyede bulundu: "Hisse senedi piyasası stresi, jeopolitik belirsizlik, enflasyon sürprizleri ve itibari paralara olan güvenin azaldığı dönemlerde sarı metalin sunduğu çeşitlendirme avantajlarını beğeniyoruz. Önümüzdeki 12 ay içinde altının ons başına 5 bin 200 ABD dolarına doğru hareket etmesini bekliyoruz ve mevcut seviyeyi, yeterince yatırım yapmamış yatırımcılar için pozisyonlarını artırma fırsatı olarak görüyoruz."

Kaynak: Haberler.com