Haberler

Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum

Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic, ABD'nin Türkiye'ye mağlup olduğu maçın ardından açıklamalar yaptı. İsveçli futbol adamı, ABD için asıl sınavın eleme turunda başlayacağını söyleyerek Türkiye maçında alınan yenilginin önemsiz olduğunu ifade etti.

  • Zlatan Ibrahimovic, ABD'nin Türkiye'ye yenilgisini önemsiz olarak nitelendirdi.
  • Ibrahimovic'e göre ABD için asıl sınav Bosna-Hersek maçıyla başlayacak.
  • Ibrahimovic, ABD'nin yarı finale kadar gidebileceğini tahmin etti.

İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic, ABD Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendirdi. İsveçli futbol adamı, ABD için asıl sınavın Bosna-Hersek karşısında başlayacağını söyledi.

''TÜRKİYE MAÇININ ÖNEMİ YOK''

Mücadeleyi değerlendiren Ibrahimovic, "ABD için Türkiye maçının bir önemi yok. Sıradan bir maç oldu. Bosna-Hersek'e karşı asıl mücadele başlıyor. Artık kazanırsan üst tura çıkarsın, kaybedersen elenirsin. Bu kadar basit bir  denklem." dedi.

''TÜRKİYE'YE KARŞI ALINAN YENİLGİ ÖNEMSİZ''

Sözlerine devam eden Zlatan Ibrahimovic, Türkiye'nin aldığı galibiyete gölge düşürücü bir yorum yaparak "Grup aşamasında bir maç kaybetme lüksünüz olabilir. Ama bu maç daha çok, şimdiye kadar oynamayan oyuncuları sahaya sürmek ve onlara süre vermekle ilgiliydi. Sonuç hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Alınan bu yenilgi önemsiz. Türkiye'ye karşı yedek bir kadroyla sahadaydılar, sonuç böyle olmazdı." ifadelerini kullandı.

''YARI FİNALE KADAR GİDEBİLİRLER''

ABD'nin turnuvadaki macerası hakkında dikkat çeken bir tahmin yapan eski golcü, ''ABD, bu gruptaki Türkiye'den de Paraguay'dan da Avustralya'dan da güçlü bir takım. Bunu herkese gösterdiler. Yarı finale kadar gitmeleri benim için sürpriz olmaz.'' şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu

Yeşilçam'ın jönüne veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Sanat dünyası Kadir İnanır'a ağlıyor

Yeşilçam yasta: Sanat dünyası efsane sanatçıya ağlıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı

Gruptan çıkamadıklarını sandı, maç biter bitmez üzüntüden yere yığıldı
Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi

Süper Lig devi yeni yıldızını TFF'ye bildirdi! Golleriyle renk katacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi! Kredilerde limit yükseltildi
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

İsmail Kartal raporu verince saniyesinde resti çekti
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti