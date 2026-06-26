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Sergen Yalçın: Türkiye'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o isim...

Sergen Yalçın: Türkiye'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o isim...
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Teknik direktör Fatih Terim ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilimin yankıları sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın da konuya dair değerlendirme yaptı. Yalçın, Fatih Terim'e destek çıkarak, ”Türkiye'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o da Fatih Terim'dir'' dedi.

  • Sergen Yalçın, Türkiye'de milli takımı eleştirebilecek tek kişinin Fatih Terim olduğunu söyledi.
  • Yalçın, Fatih Terim'in tespitlerinin dinlenmesi ve önemsenmesi gerektiğini belirtti.

Teknik direktör Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerginliğin yankıları devam ederken, teknik direktör Sergen Yalçın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yalçın, Fatih Terim'e tam destek vererek milli takım konusunda onun sözlerinin dinlenmesi gerektiğini vurguladı. 

''ELEŞTİREBİLECEK TEK KİŞİ FATİH TERİM'DİR''

Kafa Sports YouTube kanalında yorum yapan Sergen Yalçın, "Türkiye'de milli takımı eleştirebilecek tek kişi vardır. O da Fatih Hoca'dır bence. Yani Fatih Hoca'nın yaptığı eleştirilere ki Fatih Hoca çok ağır eleştirmez zaten. Öyle ağır eleştiri yapmaz. Sadece tespitlerini söyler.'' dedi. 

TESPİTLERİNİN ÖNEMSENMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

Yalçın, Fatih Terim'in tecrübesine ve birikimine vurgu yaparak, onun milli takımla ilgili yaptığı tespitlerin önemsenmesi gerektiğini ifade ederek, ''Fatih Hoca'nın söylediği tespitlere de bence dikkat etmek lazım. Yani dinlemek lazım Fatih Hoca'nın tespitlerini. Çünkü bu işin hepimizin hem saygı duyduğumuz hem sevdiğimiz hem de böyle duayen olarak gördüğümüz bir isim. Hoca'nın tespitlerine çok kulak vermek lazım ve dinlemek lazım bence." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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