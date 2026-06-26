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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet törenine katılarak, aynı okuldan mezun olan torunu Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını bizzat takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

TORUNUNA DİPLOMASINI KENDİ ELLERİYLE VERDİ

Törende mezun olan öğrencilerin heyecanına ortak olan Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını kendi elleriyle verdi. Mezuniyet töreninde öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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