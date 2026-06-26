Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamladı. Ay-yıldızlıların sondakika'>son dakika zaferi dünya basınında manşetlere taşındı.

"ABD'Yİ SON ANDA ŞOKE ETTİ"

Yahoo Sports, "ABD Milli Takımı, uzatma dakikalarında Türkiye'ye şok bir şekilde yenildi ve mükemmel grup aşaması serüvenini kaybetti." ifadelerini kullandı.

New York Post ise, "ABD Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasını uzatma dakikalarında yediği golle Türkiye'ye mağlup olarak tamamladı." değerlendirmesinde bulundu.

The Guardian, "ABD, Türkiye karşısında son dakikalarda mağlup oldu ancak Dünya Kupası eleme aşamasında Bosna Hersek'i hedefliyor." yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE ONURUNU KURTARDI"

İspanyol ElDesmarque, "Sonuç açısından önemsiz olan bu maç, Türkiye'nin onurunu kurtarmasına olanak sağladı." ifadelerini kullandı.

Fransız Le Figaro ise, "Türkiye onurunu kurtardı." başlığıyla verdiği haberde, ilk iki maçta gol atamayan ay-yıldızlıların ABD galibiyetiyle turnuvaya teselli niteliğinde veda ettiğini yazdı.

RMC Sport da, "Türkler itibarını korudu, Amerikalılar ise ilk sırada kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

POCHETTINO'NUN TERCİHİ ELEŞTİRİLDİ

Los Angeles Times, "Mauricio Pochettino'nun Dünya Kupası kadrosundaki riskli hamlesi, ABD'nin Türkiye'ye yenilmesiyle sonuçlandı." ifadeleriyle ABD Teknik Direktörü'nün rotasyon kararını eleştirdi.

ESPN ise, "ABD Milli Takımı, Türkiye'ye karşı aldığı yenilgiden ders çıkarmalı." yorumunu yaptı.

SON DAKİKA GOLÜ ÖNE ÇIKTI

Alman Bild gazetesi, "Türkiye son dakika çılgınlığı sayesinde kazandı." başlığını kullanırken, Portekiz'in A Bola gazetesi de "Türkiye, 90+8. dakikada aldığı galibiyetle Dünya Kupası'na veda ederek ABD'nin namağlup serisini bozdu." ifadelerine yer verdi. İsviçre'den Blick ise, "ABD ilk kez yenildi, Türkiye Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti." yorumunu yaptı.