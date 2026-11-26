Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması ve tasfiye sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı. Krizin seçimleri erkene çekip çekmeyeceği sorusuna Yılmaz, "Spekülasyonlara itibar etmeyin, seçimler 2028 yılında yapılacak" diyerek erken seçim ihtimalini reddetti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: SEÇİM 2028 YILINDA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şunları söyledi: "Seçim konusunda şunu söyleyeyim: Değerli arkadaşlar, seçim 2028 yılında. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye biz yeni bir sisteme geçtik ve bu sistemin özü, öngörülebilirliği artırmak; eskiden olduğu gibi ne zaman olacağı belli olmayan süreçler yerine öngörülebilir süreçlerle siyasi istikrarı güçlendirmek. Dolayısıyla seçimlerle ilgili spekülatif birtakım haberlere, yorumlara lütfen itibar etmeyin. Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağı belli, 2028 yılında yapılacak. Bir ay önce, iki ay önce olabilir mi?

"ÖNE ALINMIŞ SEÇİM"

Böyle bir tartışmamız var biliyorsunuz. Bu da erken seçim olarak nitelendirilemez; öne alınmış seçim diyoruz buna. Bir miktar öne alınmış bir seçim elbette olabilir. Burada AK Parti olarak da biz bunu biliyorsunuz savunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olması noktasında partimizin de, Cumhur İttifakı ortağımızın da ortaya koyduğu bir perspektif var. Biz şuna inanıyoruz: Dünyanın bu zor döneminde, hem ekonomik olarak hem jeopolitik olarak bu zor döneminde liderlik her zamankinden daha önemli hâle gelmiş durumda.

Dolayısıyla tecrübeli, dirayetli bir liderliğin ülkemiz için çok çok kıymetli olduğuna inanıyoruz ve o perspektifle buna bakıyoruz; Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı perspektifiyle bakıyoruz. Ama seçim tarihinde bir tartışma yok; seçim tarihi 2028 yılında. Bu uğrak üzerinden birtakım varsayımlar, spekülasyonlar yapıp birtakım bizim sosyal amaçlı yaptığımız çalışmaları da bununla ilişkilendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum."

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Değerli vatandaşlarımız, hepinizi şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla selamlıyorum. Yarın, yani cuma günü itibarıyla olağan tasfiyeye tabi fonlarda nihai tasfiye, olağanüstü tasfiye sürecinde olan fonlara ilişkin olarak ise bazı istisnai haller dışında ara ödemelerin tamamlandığı bir aşamada kamuoyunu bilgilendirmek üzere karşınızdayız. Bundan sonraki süreç, bazı istisnai haller dışında olağan tasfiye kurallarına göre nihai tasfiyeye yönelik bir dönem olacaktır. Bugün değerli bakanlarımızla birlikte fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yürüttüğümüz çalışmaları, aldığımız tedbirleri ve yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik yaklaşımımızı sizler aracılığıyla aziz milletimizle paylaşacağız.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: YATIRIMCILARIMIZI KORUYACAK ADIMLARI ATTIK, ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Milletimizin bizden beklentisi; yaşananların bütün boyutlarıyla aydınlatılması, hak sahiplerinin haklarının korunması ve sorumluların kim olduklarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk günden itibaren bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın tasarruflarını hukuka aykırı işlemlerle istismar edenlerin, piyasa dolandırıcılarının üzerine kararlılıkla giderken yatırımcılarımızın meşru haklarını koruyacak adımları sürecin başından itibaren attık, atmaya da devam edeceğiz.

"SERMAYE PİYASALARIMIZ YOLUNA GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI ŞEKİLDE DEVAM EDECEKTİR"

Meşru yatırımcıları ve hukuk içinde işini yapan finansçıları hassasiyetle ayırt ederek bu süreci yönetiyoruz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan değerlendirmelerle hiç kimseyi haksız yere töhmet altında bırakmadan sorumlulukları somut bilgi ve belgeler ışığında belirlemek de hukuk devleti anlayışımızın bir gereğidir. Bu noktada herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğinin altını çizmek isterim. Bu süreçte birçok dezenformasyonlar, siyasi polemikler yapılıyor; hep birlikte görüyoruz. Biz bunlara bakmadan somut bilgilere, belgelere dayalı, hukuki kurallara dayalı bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. Kalkınma sürecimizin değerli bir parçası olan sermaye piyasalarımızı korumak, bakış açımızın bir diğer önemli boyutudur. İnanıyoruz ki bu hastalıklı yapılardan kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü ve sağlıklı şekilde devam edecektir.

131 FON İÇİN TASFİYE KARARI

28 Ağustos 2026 tarihinde SPK Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberi'ni yayımlamıştır. Rehber, 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girmiştir. Rehber, bazı fonlar üzerindeki manipülatif ve sorunlu işlemleri görünür kılmıştır. Rehberde şeffaflığı artırıcı düzenlemeler yapılmış; düşük fiili dolaşımlı paylardaki fiktif hareketler, manipülasyonlar ve sistemik risklerin önlenmesi amaçlanmıştır. 15 Eylül ve 16 Eylül tarihlerinde Pusula ve Tera başta olmak üzere bazı fon şirketleri temerrüde düşmüştür. 17 Eylül tarihinde Finansal İstikrar Komitesi acilen toplanmış ve önemli kararlar almıştır. Sorunun sistemin geneline yayılmaması için, tabiri caizse hastalıklı yapılar, sorunlu fonlar bir karantinaya alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ise 17.09.2026 tarihli kararı ile yedi portföy yönetim şirketi bünyesindeki toplam 131 fonun kurulca belirlenecek yöntem ile tasfiyesine karar vermiştir.

"131 FONUN TEKİL YATIRIMCISI 455.758"

131 adet fonun tekil yatırımcısı 455.758 kişi olarak belirlenmiştir. Anılan tarihte tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının %2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Oranların bu seviyelerde olması yaşanan sorunun önemsiz olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Aksine sorunun üzerine önemle ve ciddiyetle, çok boyutlu şekilde gidilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 29 Eylül tarihinde tasfiye süreçlerinin kurumlarımızın genel koordinasyonunu sağlayarak sürdürülmesi, tasfiyesine karar verilen fonlardaki yatırımcıların haklarının korunması, ödemelerin adil ve hızlı bir şekilde yapılması için başkanlığımda Fon Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Toplamda kurulumuz 11 defa toplanmış, çeşitli konuları hep birlikte değerlendirmiştir. Bu genel toplantılar dışında da çeşitli özel konulara ilişkin kurumlarımızın çok sayıda alt çalışmaları da yapılmıştır. Gerek yargı gerekse bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler kendi alanlarında yetkili ve sorumlu kurumlardır. Devlet Denetleme Kurulumuz fon sürecini inceleme ve denetim faaliyetlerine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmekte, inceleme ve denetim bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinden yapılmaktadır.

"ATLAS, PUSULA, TERA FONLARI İÇİN TASFİYE SÜRECİNE GİRİLDİ"

Böylelikle olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır. Burada rakamlar var ama onu daha sonra yazılı olarak da sizlere iletebiliriz. Süreçte yükümlülüklerin mevcut varlıkları ile karşılanamayacağı anlaşılan Atlas, Pusula ve Tera fonları için 7596 sayılı Kanun ve SPK'nın kararı doğrultusunda olağanüstü tasfiye sürecine girilmiştir. Bu bağlamda Yüce Meclisimize de teşekkür ediyoruz. Çok kısa sürede olağanüstü tasfiye ile ilgili kanuni düzenleme Meclisimizden geçmiş ve böylelikle bu kanuni çerçeve içinde kurumlarımız bu görevlerini ifa etmişlerdir.

"TOPLAM 199,25 MİLYAR TL ÖDEME"

Tüm fonlardaki tasfiye sürecindeki genel rakamlara bakacak olursak yarın itibarıyla bu 131 fondan 122 fonda 199,25 milyar TL ödeme gerçekleşmiş olacaktır. Aşağı yukarı 200 milyara yakın bir ödeme bu süreçte olağan ve olağanüstü ödemeler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Toplam 455.758 tekil yatırımcının 444.987'sine en az bir ödeme yapılmıştır. Bu da tekil yatırımcıların aşağı yukarı %98'ine tekabül etmektedir. 401.754 tekil yatırımcıya ise net yatırım tutarının veya portföy değerinin ara ödeme olarak veya olağan tasfiye sürecinde tamamı ödenmiş olacaktır yarın itibarıyla.

"21.723 KİŞİYE 1 MİLYON TL'YE VARAN ÖDEME"

Bu süreçte nakdi olarak 21.723 kişi, ara ödemelerde esas aldığımız, kanuni çerçevede esas aldığımız 1 milyon TL ödeme almıştır. Geçtiğimiz günlerde "1 milyon TL alan yok" şeklinde birtakım gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanılmıştır. Bu, gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın itibarıyla 21.723 kişi 1 milyon TL ödeme almıştır nakdi olarak. Ayni olarak yapılan ödemeleri de dikkate aldığımızda bu rakam 40.000'in üstüne çıkmaktadır. Buradaki şu ayrımın da üzerinde durmak isterim: Herkese 1 milyon TL ödeme diye bir kural yok, 1 milyon TL'ye kadar ödeme kuralı var kanundan kaynaklanan. Dolayısıyla alacağı 1 milyonun altında olan doğal olarak 1 milyonun altında bir ara ödeme almıştır. 1 milyon veya daha fazla alacağı olan az önce arz ettiğim sayılar ise en az 1 milyon alacağını alıp sistemle bu aşamada gereği yapılmıştır. Dikkat çekmek istediğim diğer bir husus ise bu 199 milyarı aşkın ödemede bir tek kuruş bütçemizden, Hazinemizden ödeme yapılmamıştır.

"BU ÖDEMELER ARA ÖDEMELERDİR"

Burada net yatırım tutarı ve portföy değeri konusunu biraz açmak istiyorum. Net çıkış tutarı net giriş tutarından büyük olan yatırımcılar, tasfiye kapsamında bakiyesi olsa dahi daha önce zaten yatırımından net kâr elde etmiş olduğu için geri ödeme kapsamı dışında tutulmuştur. Bunu bir örnekle basitleştirmeye çalışayım: Diyelim ki bir yatırımcı 1 milyon TL yatırdı. Fondaki değeri arttı bu 1 milyonun, 2 milyon TL'ye çıktı. Bu arada bu yatırımcı 1 milyon TL'sini sistemden çektiyse, yani daha önce girdiği paranın eşit rakamını veya fazlasını sistemden çektiyse artık o yatırımcının net yatırım tutarı sıfır kabul ediliyor. Böyle durumda olan 10.680 tekil yatırımcı var. Yani bunlar net yatırım tutarını alıp çıkmış kişiler. Bunlara herhangi bir ödeme yapılmamıştır; çünkü bunlar zaten kanunda öngörülen net yatırım tutarını kendileri sistemden o miktarlarda çıkararak elde etmişlerdir. Ancak altını çizmek isterim ki olağanüstü tasfiyedeki bu ödemeler ara ödemelerdir. Nihai tasfiye aşamasında bunlar hak sahiplerinin haklarına mahsup edilecektir ve o nihai tasfiye aşamasında oransal olarak dağıtım yapıldığında bu hesaplar nihayetine ermiş olacaktır. Bu aşamada sadece olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin olarak bu kurallar çerçevesinde hareket edilmiştir.

"GERİ KAZANIM HESAPLARINDA 45 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE TAHSİLAT"

TMSF bünyesinde her fon için ayrı ayrı olmak üzere 131 hesap açılmış, ayrıca bir de genel hesap açılmıştır. Çünkü her fonun hukuku kendi içinde. Her fon kendi içinde bir hukuka sahip; dolayısıyla böyle hareket edilmiştir. Genel fonda biriken her bir fona gelen geri ödemeler o fondaki ödemeler için kullanılmış, genel fona gelen kaynaklar ise SPK'nın belirlediği kurallar, kanuni çerçevede belirlediği kriterler ışığında fonlara hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle dağıtılmıştır. Dolayısıyla TMSF bu süreçte çok önemli bir rol oynamıştır. Bugüne kadar geri kazanım hesaplarında toplam 45 milyar TL'nin üzerinde bir tahsilat sağlanmıştır. Bu da bu süreçte devam etmektedir, bunun da altını çizmek isterim.

Değerli katılımcılar, burada diğer bir husus yurt dışındaki varlıklardır, yurt dışına çıkarılan varlıklar. Bugüne kadar MASAK tarafından belirlenen 12 milyar TL'nin üzerinde bir kaynak söz konusudur. Bu konudaki araştırmalar da devam etmektedir. Bu alanda da MASAK ve Adalet Bakanlığımızın koordinasyonuyla yurt dışındaki haksız kazançların veya fahiş gelirlerin yurt içine getirilmesi konusundaki çalışmalar da sürdürülmektedir."

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarından satır başları:

Bildiğiniz üzere dün itibarıyla 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız ve ilgili kurumların katılımıyla yapılmıştır. Bu toplantıda Adalet Bakanlığını ilgilendiren çok önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlardan biri de önceki kurul çalışmalarına istinaden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanuni düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlanmış olması ve taslağın kanunlaşması için ilgili sürecin başlatılmış olmasıdır.

ADALET BAKANI GÜRLEK: 638 ŞÜPHELİDEN 138'İ TUTUKLU

Ülkemizin bir daha böyle sorunla karşılaşmaması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik bu çalışmaların çok önemli önceliği; finansal piyasalarda yatırımcı haklarının korunması, istikrarın sürdürülebilirliğini esas alma, her türlü iç ve dış etkenlerce gözbebeğimiz ekonomimizin çarklarının dönmesine engel teşkil edecek müdahaleleri bertaraf etmeyi öngörmekteyiz. Çalışmalarımız, önleyici tedbirler kapsamında suistimal ve art niyetli unsurlara yönelik cezai yaptırımı da açıklıkla ortaya koymayı amaçlamaktadır. İnşallah taslak Gazi Meclisimizde gerekli kabulü gördükten sonra sermaye piyasalarımızda otokontrol sistemi, piyasa oyuncularının güven içinde olması ve vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının teminat altına alınması sağlanmış olacaktır.

"YURT DIŞINA KAÇIRILAN 13 MİLYAR TL DONDURULDU"

Aziz vatandaşlarımıza fon suistimali ile ilgili güncel adli süreçle ilgili durumu buradan ifade etmek istiyorum. Toplam 638 şüpheli bulunmaktadır. 138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcuttur. Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuş, banka hesapları bloke edilmiştir. Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar Türk lirasına tekabül eden para dondurulmuş, bu paraların iadesi için gerekli olan adli istinabe ve karşılıklı adli iş birliği işlemleri çerçevesinde Adalet Bakanlığınca gerekli adımlar atılmıştır. Tutuklama, adli kontrol ve yakalama tedbirleri her şüpheli yönünden dosyadaki mevcut deliller ve kanuni şartlar çerçevesinde uygulanmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız rakamları söyledi. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında bugün itibarıyla 95 kişiden 45,36 milyar TL tahsil edilmiştir. Soruşturmalar neticesinde maddi kaynakların yurt dışına kanun dışı yollarla aktarılanları konusunda da az önce söylediğim gibi Adalet Bakanlığı olarak gerekli adımları attık. İnşallah yaklaşık 13 milyar Türk lirasına tekabül eden bu yabancı paranın getirilmesi için adli iş birliği kapsamında gerekli görüşmeleri yapmaktayız.

Devletimiz işinin başındadır. Milletine hesap vermekten asla gocunmaz. Açık ve net bir şekilde şunu ifade ediyorum: Bizim milletimizden başka baş tacı yapacak bir değerimiz yoktur. Milletimiz adına, milletimizin hak ve hukukuna kasteden kim olursa olsun hukuk çerçevesinde bunun gereğini yapmaktan çekinmeyiz. Gelinen aşamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan fon soruşturmasında ana omurga tamamlanmıştır. Elbette Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan suç duyuruları ve yeni itirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması sonucunda soruşturma derinleştirilecektir. Ancak şu an itibarıyla bir yandan da iddianame yazım aşamasına gelinmiştir. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız. Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki savcılarımız gece gündüz fedakârca çalışmaktadır."

SORU-CEVAPLAR

Cevdet Yılmaz: Üç aşama var. Yatırımcıların hakları, hukuki hesap sorma ve geleceğe dönük önlemler. Özetledi gerçekten. Tablomuz bu. Yatırımcı hakları anlamında şunu yapmaya çalışıyoruz: Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerini en hızlı şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Gelirlerin geri alınmasını ve ödenmesini sağlama noktasında kurumlarımız büyük bir gayret içinde. Adalet Bakanlığımız yine birçok yargı kararıyla baktığınız zaman bloke edilmiş hesaplar var, mal varlıkları var. Bunların hepsi değerlendirilerek maksimum düzeyde, olabilecek maksimum düzeyde yatırımcılarımızın bu haklarını elde etmeleri için bütün kurumlarımızla gece gündüz uğraşıyoruz. Zaten en büyük gayretlerimizden biri bu. Bunu ifade etmiş olayım. Yurt dışı dâhil olmak üzere bu süreçte bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kamu kaynağı kullanmadan ama bütün imkânları değerlendirerek yatırımcımızın olabilecek maksimum düzeyde haklarının iadesini sağlamaya çalışıyoruz.

"SPK'NIN SUÇ DUYURUSU YAPTIĞI KİŞİ VE KURUMLAR ÖNEMLİ BİR LİSTE"

Hukuk çerçevesinde listeden ne anladığımı ifade edebilirim. Birinci anladığım şu: SPK'nın suç duyurusu yaptığı kişilerin veya şirketlerin isimleri. Bu da SPK'nın sitesinde tüm kamuoyuna yayımlanarak, duyurularak ilgili adli makamlara iletiliyor. Dolayısıyla burada hukuki olarak baktığımızda SPK'nın suç duyurusu yaptığı kişi ve kurumlar önemli bir liste. Bu süreç devam ediyor, bu ay sonuna kadar tamamlanmış olacak. Merak eden gidip SPK'nın sitesinden bu duyuruları ve bunun içinde geçen isimleri, şirketleri görebilir. İkinci bir hukuki liste oluşacaktır, o henüz oluşmuş değil; az önce Sayın Bakanımızın bahsettiği yargı süreçlerinde ortaya çıkacak liste. Bu da şu anda başsavcılığımızda soruşturuluyor, sonuçta bir yargı süreci olacak. SPK'nın suç duyurusu yapmış olması o kişinin ve kurumun kesin suçlu olduğu anlamına da gelmiyor. Buna karar verecek olan bağımsız yargıdır. Yargı, o suç duyurusu yapılan kişileri SPK kanalıyla geliyor olsun, başka kanallarla geliyor olsun, onlarla ilgili sürecini bağımsız yargı sürdürecek ve sonuçta suçlu mu, suçsuz mu kararını yargı verecektir.

"DDK, GEÇ KALMA KONUSUNDA İNCELEMELERİNİ YAPIYOR"

"Geç kalma, birtakım sorumluluklar var mıdır, yok mudur?" sorusuna yine aynı cevabı vereceğim. DDK bu konuda incelemelerini yapıyor. DDK raporu çıktığında bu bürokratik kurumlarımızın bunlar bağımsız otoriteler, bağımsız düzenleyici denetleyici otoriteler; konuştuğumuz alan böyle bir alan dolayısıyla siyasetin talimatlarıyla çalışan kurumlar değil. Kendi kanunları çerçevesinde yetkileri ve sorumlulukları olan, bu yüzden adına bağımsız diyoruz, düzenleyici denetleyici otorite diyoruz. Buralarda bir ihmal, kusur, bir suç var mıdır, yok mudur? İhmal, kusur konularında mutlaka DDK tespitlerini yapacaktır.

Özellikle emeklilerimizle ilgili bir çalışmamız üzerinden bu tartışmaların yapıldığını görüyoruz. Bizim burada kesinlikle bütçe disiplinini bozma gibi bir yaklaşımımız söz konusu değil.

Ayrıntılar geliyor...