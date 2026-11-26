ABD'de korkuyla beklenen büyük patlama gerçekleşti! İlk açıklama geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Iowa eyaletinde binlerce kişinin endişeyle beklediği kontrollü patlama gerçekleştirildi. ABD ordusu, yaklaşık 4,4 ton patlayıcı maddenin başarıyla imha edildiğini açıkladı. Halka yönelik güvenlik uyarıları kaldırılırken ilk hava ölçümlerinde kurşuna rastlanmadığı bildirildi. Patlamanın uzun vadeli çevresel etkilerine ilişkin incelemeler ise henüz tamamlanmadı.
- ABD ordusu, Iowa eyaletinin Middletown bölgesindeki mühimmat tesisinde depolanan yaklaşık 4,4 ton (68 varil) kurşun azid maddesini kontrollü patlamayla imha etti.
- ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) patlama sonrası ilk hava ölçümlerinde kurşun tespit edilmedi; FEMA güvenlik uyarılarını kaldırdı.
- Tümgeneral Eric Shirley, tüm patlayıcıların imha edildiğini, ikincil patlama ve altyapı hasarı yaşanmadığını bildirdi; Iowa Çevre Konseyi ise tehlikeli maddenin neden bu aşamaya kadar depolandığına dair açıklama talep ediyor.
ABD'nin Iowa eyaletinde günlerdir endişeyle beklenen kontrollü patlama gerçekleştirildi. ABD ordusu, Middletown'daki mühimmat tesisinde bulunan yaklaşık 4,4 ton patlayıcı maddenin tamamının başarıyla imha edildiğini açıkladı. Patlamanın ardından yapılan ilk ölçümlerde havada kurşun tespit edilmediği bildirilirken halka yönelik güvenlik uyarıları kaldırıldı.
68 VARİL PATLAYICI İMHA EDİLDİ
ABD ordusu, uzun yıllardır depolanan ve zamanla kararsız hale gelen kurşun azid maddesini kontrollü şekilde imha etti. Daha önce üç kez ertelenen operasyon, güvenlik önlemlerinin artırılması ve uygun hava koşullarının sağlanmasının ardından gerçekleştirildi.
PATLAMANIN ARDINDAN GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI
Associated Press tarafından paylaşılan görüntülerde, patlamanın ardından iki beyaz duman bulutunun yükseldiği ve kısa süre içerisinde dağıldığı görüldü. Bölgede bulunan gazeteciler de şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
ABD ORDUSU: OPERASYON BAŞARILI OLDU
Operasyonun ardından açıklama yapan Tümgeneral Eric Shirley, patlayıcı maddelerin tamamının imha edildiğini, ikincil bir patlama yaşanmadığını ve altyapıda herhangi bir hasar oluşmadığını belirtti.
HALKA YÖNELİK UYARILAR KALDIRILDI
Patlama öncesinde tesisin yakınındaki vatandaşlara bölgeden ayrılmaları, yaklaşık 32 kilometreye kadar uzanan belirli bölgelerde yaşayanlara ise evlerinden çıkmamaları tavsiye edilmişti. Bazı okullar, işletmeler ve kamu kurumları da tedbir amacıyla kapatılmıştı.
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), operasyon sonrasında güvenlik uyarılarını kaldırarak vatandaşların normal yaşamlarına dönebileceklerini duyurdu.
İLK ÖLÇÜMLERİN SONUÇLARI AÇIKLANDI
ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) gerçekleştirdiği ilk hava ölçümlerinde kurşuna rastlanmadığı bildirildi. Ancak uzmanlar, yalnızca hava ölçümlerinin çevresel risklerin tamamen ortadan kalktığını göstermeye yeterli olmadığını belirtti.
Önümüzdeki haftalarda bölgedeki tarım arazilerinden, su kaynaklarından ve çocuk parklarından alınacak numunelerin incelenmesi bekleniyor.
ÇEVRECİLERDEN HESAP VERİLMESİ ÇAĞRISI
Patlamanın gerçekleştirilmesini engellemek için hukuki girişimlerde bulunan çevre kuruluşları ise tepkilerini sürdürüyor. Iowa Çevre Konseyi, tehlikeli maddelerin neden kriz oluşturacak aşamaya kadar depolandığına ilişkin kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılmasını istedi.