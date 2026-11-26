Fenerbahçe'nin kasası doldu! 5 maçta servet kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltirken kasasını da doldurdu. Sarı-lacivertlilerin beş maçta elde ettiği performans geliri 5,6 milyon euroya ulaştı.
- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriç'in 56. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.
- Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan beş haftada iki galibiyet ve iki beraberlikten toplam 5,6 milyon euro performans geliri elde etti.
- Shakhtar galibiyetiyle puanını 8'e yükselten Fenerbahçe, lig aşamasını ilk 24 takım arasında tamamlaması halinde 1 milyon euro, ilk 8 içinde tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmesi halinde 11 milyon euro ek gelir kazanacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Londra'da Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Ukrayna ekibini Vedat Muriç'in 56. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa'da hem sportif hem de ekonomik açıdan önemli bir kazanç elde etti.
5 MAÇTA 5,6 MİLYON EURO KAZANDI
Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan beş haftada iki galibiyet ve iki beraberlik elde eden Fenerbahçe'nin performans geliri 5,6 milyon euroya ulaştı. Sarı-lacivertliler, iki galibiyetten 4,2 milyon euro, iki beraberlikten ise 1,4 milyon euro kazandı.
İLK 24'E KALIRSA 1 MİLYON EURO DAHA KAZANACAK
Shakhtar Donetsk galibiyetiyle puanını 8'e yükselten Fenerbahçe, aynı puana sahip Bayern Münih'in ardından 16. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertliler, sekiz maçlık lig aşamasını ilk 24 takım arasında tamamlaması halinde kasasına 1 milyon euro daha koyacak.
İLK 8'İN ÖDÜLÜ 11 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmesi halinde ise kazancı çok daha büyük olacak. Sarı-lacivertli ekip, bu hedefe ulaşması durumunda UEFA'dan 11 milyon euro ek gelir elde edecek.