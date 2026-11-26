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Diş hekimleri ve eczacılar için bugün gerçekleştirilen atama kurasında ilginç bir tesadüf yaşandı. Kura sonuçlarında adı "İş", soyadı "Yeri" olan bir diş hekiminin İstanbul Pendik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine yerleştirildiği görüldü.

"TORPİL" İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Atama listesinde yer alan diş hekiminin adı ve soyadının "İş Yeri" şeklinde okunması, atandığı kurumla birlikte dikkat çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından söz konusu atama çok sayıda yorum aldı. Atamaya ilişkin yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar, ismin ortaya çıkardığı tesadüfe esprili yaklaşırken bazıları ise torpil iddiasında bulundu.

"İPTAL EDİLMELİ BU ATAMA"

Kullanıcıların yorumlarından bazıları şöyle:

"İş işyerine yeni işinde başarılar."

"İsmini vermek istemeyen torpillimiz."

"Eskiden en azından göze sokmadan yapıyorlardı, şimdi gözümüze soka soka torpil yapıyorlar."

"İptal edilmeli bu atama."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi