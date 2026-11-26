Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda bir minibüste, Avrupa Birliği'ne ithalatı yasak olan 197 kilogram böcek ilacı ele geçirildi.

Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapmak üzere Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı minibüs, gümrük ekipleri tarafından detaylı kontrole alındı. Araçta bulunan sürücü ve yolcu beyan edilecek herhangi bir eşyaları olmadığını belirtirken, yapılan aramada kişisel bagajlar arasında bitki koruma ürünleri bulundu. Yapılan incelemede 1 kilogramlık 197 paket halinde toplam 197 kilogram böcek ilacı ele geçirildi. Bulgaristan ve Avrupa Birliği ülkelerine ithalatı yasak olan ürünlere el konuldu. Olayla ilgili Svilengrad Sınır Polis Müdürlüğü tarafından ön soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı