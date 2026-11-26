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Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser'in 48 yıllık eşi Nilüfer Keser, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran usta sanatçı, eşinin 28 Kasım Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.

48 YILLIK HAYAT ARKADAŞINI KAYBETTİ

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Keser, bir süredir kanser tedavisi gören eşi Nilüfer Keser'in vefatıyla sarsıldı. 1978 yılında dünyaevine giren çiftin 48 yıllık evliliklerinden üç çocukları dünyaya gelmişti.

"CANIM EŞİM HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR"

Eşinin vefat haberini duyuran Mustafa Keser, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün (26.11.2026) hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Hasdal Çamlıvadi Camii'nde 28.11.2026 Cumartesi günü öğle namazına müteakip kaldırılacaktır."

KENDİSİ DE KANSERE YAKALANMIŞTI

Mustafa Keser, Aralık 2024'te kendisine de kanser teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Eşinin de kanser tedavisi gördüğünü belirten usta sanatçı, kendi sağlığından çok eşinin sağlığını düşündüğünü dile getirmişti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Nilüfer Keser'in cenazesi, 28 Kasım Cumartesi günü Hasdal Çamlıvadi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.