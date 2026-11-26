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Survivor'un unutulmaz yarışmacılarından eski milli atlet Nagihan Karadere, umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'ın Mekke kentine gitmişti. Ünlü yarışmacı, kutsal topraklarda çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

KUTSAL TOPRAKLARDAN DUA MESAJI

Karadere, Mekke ziyareti sırasında takipçilerine seslenerek "Kabe'den herkese sevgi ve dua ile. Kabe'de bizden dua isteyen, dua bekleyen, mesajlar atan herkese gelin bu dua. Tüm dualarımız sizlere gelsin." ifadelerini kullanmıştı.

UMREDEN DÖNDÜ, ESTETİK DOKTORUNA GİTTİ

Umre ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Nagihan Karadere'nin ilk işleri arasında saçını boyatmak ve estetik doktoruna kontrole gitmek yer aldı. Ünlü yarışmacı, o anlara ilişkin görüntüleri de takipçilerine gösterdi.