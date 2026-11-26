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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Oahu Adası'nda yol kenarlarını güzelleştirmek amacıyla dikilen altın bambular, çevre için ciddi bir tehdide dönüştü. Toprak altında hızla yayılan bitki, Kailua bölgesinde yaklaşık 4 bin metrekarelik alanı kapladı. Yerel bitki türlerinin yaşam alanlarını daraltan bambuların kesilmesi veya yakılması bile yayılmalarını durdurmaya yetmiyor.

12 METREYE KADAR UZAYABİLİYOR

Bilimsel adı "Phyllostachys aurea" olan Doğu Asya kökenli altın bambu, ABD'ye ilk kez 1882 yılında getirildi. Hızlı büyümesi ve sık gövde yapısı nedeniyle uzun yıllar bahçe düzenlemelerinde ve doğal çit yapımında kullanılan bitki, uygun koşullarda 12 metreye kadar uzayabiliyor.

TOHUMA İHTİYAÇ DUYMADAN ÇOĞALIYOR

Altın bambunun kontrol altına alınmasını zorlaştıran en önemli özelliklerinden biri, tohuma ihtiyaç duymadan çoğalabilmesi. Toprak altında yatay olarak ilerleyen ve "rizom" adı verilen gövdeleri sayesinde sürekli yeni sürgünler veren bitki, kısa sürede geniş alanları kaplayabiliyor.

Yoğun gövde yapısıyla güneş ışığının toprağa ulaşmasını engelleyen bambular, çevresindeki diğer bitkilerin gelişimini de olumsuz etkiliyor.

KESMEK DE YAKMAK DA ÇÖZÜM OLMUYOR

Dünyanın başka hiçbir bölgesinde yetişmeyen çok sayıda bitki türüne ev sahipliği yapan Hawaii'de altın bambuyla mücadele yıllar sürebiliyor. Toprak üzerindeki gövdeleri kesilen veya yakılan bitki, yer altındaki rizomları sayesinde yeniden filizlenebiliyor.

Bitkinin kontrol altına alınabilmesi için kesme işleminin büyüme mevsimi boyunca tekrarlanması ve mücadelenin birkaç yıl sürdürülmesi gerekiyor.

YER ALTINA BARİYER ÖNERİSİ

ABD Orman Servisi tarafından yayımlanan incelemede, altın bambunun yayılmasını engellemek amacıyla yaklaşık bir metre derinliğinde yer altı bariyerleri oluşturulması öneriliyor.

Hawaii'nin yanı sıra Teksas, Florida ve Güney Carolina eyaletleri ile Fransa'nın Akdeniz kıyılarında da doğal bitki örtüsünü tehdit eden altın bambu, kontrolsüz peyzaj uygulamalarının çevre üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi