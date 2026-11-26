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Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaşayan Vladimir isimli kişi, parkta bulduğu ve içinde 2 milyon ruble bulunan çantayı polise teslim etti. Paranın sahibi bulunamayınca yasal sürenin dolmasını bekleyen Vladimir, paranın kendisine verilmesi için başvurdu. Talebi reddedilince mahkemeye giden Vladimir, davayı kazandı ve 2 milyon rublenin sahibi oldu.

PARKTA BULDUĞU ÇANTAYI POLİSE TESLİM ETTİ

Olay, 30 Kasım 2025'te St. Petersburg'da yaşandı. Parkta yürüyen Vladimir, içinde 2 milyon ruble bulunan sahipsiz bir çantayla karşılaştı. Çantayı yanında götürmek yerine polise teslim eden Vladimir, bulunan parayla ilgili resmi tutanak tutulmasını sağladı.

PARANIN SAHİBİ BULUNAMADI

Polis ekipleri, çantanın sahibini belirlemek için çalışma başlattı. Ancak yapılan araştırmalara rağmen paranın kime ait olduğu tespit edilemedi. 31 Mart 2026'da yapılan açıklamada da sahibin bulunamadığı bildirildi.

EMNİYET REDDETTİ, MAHKEME KABUL ETTİ

Yasal sürenin dolmasının ardından Vladimir, polise teslim ettiği 2 milyon ruble üzerinde mülkiyet hakkı kazanmak için başvuruda bulundu. Ancak Nevsky İlçe Emniyet Müdürlüğü bu talebi reddetti.

Bunun üzerine konuyu yargıya taşıyan Vladimir, mahkemeden istediği kararı aldı. Nevsky Bölge Mahkemesi, emniyetin itirazını reddederek 2 milyon rublenin mülkiyet hakkının Vladimir'e devredilmesine hükmetti.

Mahkeme kararında, Vladimir'in parayı gizlemeye çalıştığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı ve çantayı kendi isteğiyle polise teslim ettiği vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi