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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında 18 Kasım'da Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti. Bunun üzerine Bakan Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığını ön inceleme yapmak üzere görevlendirmişti.

Hazırlanan raporun ardından Şimşek, Kavcıoğlu hakkında soruşturma yürütülmesine izin verdi.

11 KASIM'DA GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Şahap Kavcıoğlu, kendisi ve kurum hakkında ortaya atılan iddiaların ardından 11 Kasım'da BDDK Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Kavcıoğlu, daha önce yaptığı açıklamada fon soruşturmasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtmişti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Fon soruşturması kapsamında Kavcıoğlu hakkında 19 Kasım'da yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin ifadelerinde Kavcıoğlu hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu öğrenilmişti.

TAKASBANK'A BASKI YAPTIĞI İDDİASI

Savcılığın soruşturma izni talebine ilişkin basına yansıyan ayrıntılarda, Katılımevim'in Pusula'dan Tera'ya devredilmesi sürecinde Kavcıoğlu'nun, Tera Grubu'na ilave kredi sağlanması amacıyla Takasbank'a baskı yaptığı öne sürüldü.

Savcılığın yazısında ayrıca bazı BDDK yöneticilerinin kredi limitlerini, banka kuruluş ve faaliyet izinlerini belirli kişi ve grupların çıkarları doğrultusunda yönlendirdikleri iddialarına yer verildiği belirtildi.

SAVCI SAYAN'IN 20 MİLYAR LİRALIK İDDİASI

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da 30 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kavcıoğlu'nun, Pusula Holding ve Katılımevim'i kurtarmak amacıyla iş insanı Emre Tezmen'den 20 milyar lira istediğini, karşılığında ise Takasbank üzerinden 35 milyar liralık kredi sözü verdiğini iddia etmişti.

BDDK, aynı gün yaptığı açıklamada iddiaları reddetmiş ve hukuki süreç başlatılacağını duyurmuştu. Kavcıoğlu da Sayan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

BDDK'NİN ÜÇ YÖNETİCİSİ TUTUKLANMIŞTI

Fon soruşturması kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile daire başkanları Bilal Soysal ve Mustafa Alper Taş tutuklanmıştı. Kavcıoğlu'nun istifa kararı da bu tutuklamaların ardından gelmişti.

KAVCIOĞLU İDDİALARI REDDETMİŞTİ

İstifa ettiği gün yayımlanan röportajında hakkındaki iddialara yanıt veren Kavcıoğlu, BDDK'nin fon işlemleriyle bağlantısının bulunmadığını savunmuştu. Kendisinin, ailesinin ve ilişkili olduğu kişilerin fonlarda veya borsada yatırımı olmadığını belirten Kavcıoğlu, bankalara verilen izinler üzerinden kurumun fon soruşturmasıyla ilişkilendirilmesine karşı çıkmıştı.

★ Okurların en beğendiği yorum ZİYA BAŞKAN: Bir kişi suç işliyorsa izine gerek kalmadan alınmalı Tüm yorumlar (9)

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