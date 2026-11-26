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Shakhtar Donetsk karşılaşmasında sahada basmadık yer bırakmayan Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, ortaya koyduğu performansla tam not aldı.

12,74 KİLOMETRE KOŞTU

Karşılaşmada 12,74 kilometre koşarak takımının en çok mesafe kat eden ismi olan ve maçı 7,8 rating ile tamamlayan Kante için eski kulübü Chelsea'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

CHELSEA'DEN PAYLAŞIM

N'Golo Kante ile birçok başarıya ulaşan eski kulübü Chelsea, deneyimli oyuncuyu onurlandırarak "Evine geri döndü" notuyla bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

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