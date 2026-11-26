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Tuzla'da, Melis Sandal'ın annesi ve teyzelerinin yaşadığı aile apartmanına silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler, Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla olaydan kısa süre sonra yakalandı. Saldırı anı ve şüphelilerin ticari taksiyle kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

APARTMANA BİRDEN FAZLA ATEŞ AÇTILAR

Olay, 22 Kasım Pazar günü saat 07.50 sıralarında Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mustafa Sandal'ın yurt dışında bulunan ve fon soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan kayınpederi Cihan Sütşurup'un aile apartmanı kurşunlandı. Cihan Sütşurup'un eşi Reyhan Sütşurup ile kardeşlerinin yaşadığı apartmanın bulunduğu bölgeye yaya olarak geldikleri öğrenilen şüpheliler, binaya birden fazla ateş açarak kaçtı.

Saldırının ardından Reyhan Sütşurup'un kardeşlerine tehdit mesajları gönderildi. Bunun üzerine Melis Sandal'ın eniştesi R.G. polise giderek şikayetçi oldu.

TAKSİYİ TAKİBE ALDILAR

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 19 yaşındaki yabancı uyruklu Zahir A. ile 16 yaşındaki S.F. olduğunu belirledi.

Zahir A.'nın olayın ardından bir taksiye bindiğini tespit eden ekipler, taksiyi takibe aldı. 7 suç kaydı bulunan Zahir A. kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 4 suç kaydı bulunduğu öğrenilen S.F. ise kaldığı otelde yakalandı. Şüphelilerin yakalandıklarında olay sırasındaki kıyafetlerini henüz değiştirmedikleri görüldü.

"İŞİ TELEGRAM'DAN ALDIK, PARAMIZI ALAMADIK"

Şüphelilerin polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri ve olayda kullandıkları silahın yerini gösterdikleri öğrenildi. Silahın Üsküdar'daki Namazgah Caddesi üzerinde bulunan bir yeşil alana atıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ifadelerinde kurşunlama işini Telegram üzerinden yurt dışından para karşılığı aldıklarını, ancak olaydan sonra paralarını alamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BİRİ ATEŞ ETTİ, DİĞERİ KAYDETTİ

Saldırıya ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerden biri ateş ederken diğerinin olayı cep telefonuyla kaydettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca şüphelilerin köprüde ticari taksiyle hareket halindeyken yakalandıkları ve olayda kullanılan silahın bulunduğu anlar da yer alıyor.

FON SORUŞTURMASINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Eylül ayında Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konulmuş, ikili hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Melis Sandal'ın, tasfiye kararı alınan fonlardan 3 ayda yaklaşık 11 milyar 126 milyon lira çektiği iddia edilmişti. Sandal ve Sütşurup cephesi ise iddiaları reddetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı