Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, siber saldırıya uğradığını ve kuruma ait sınırlı sayıdaki kişisel ve ticari verinin yetkisiz erişimle ele geçirildiğini resmen doğruladı. Geçen hafta "Handsome Boy Hacking Club" (HBHC) adlı bilgisayar korsanı grubu, sistemlerden 12 gigabaytlık veri çaldığını öne sürmüştü.

SALDIRININ AYRINTILARI

Telegraph'ın haberine göre; FIFA sözcüsü, saldırıyı kabul ederek "FIFA, sınırlı sayıda kişisel ve ticari bilgiye yetkisiz erişimle sonuçlanan suç teşkil eden bir siber saldırının hedefi olduğunu doğrulayabilir. Kolluk kuvvetleri dahil ilgili makamlarla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Başta kişisel veriler olmak üzere bilgilerin yasa dışı yollarla elde edilmesini ve yayınlanmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemler mahremiyetin ciddi ve kabul edilemez bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLAR TAKLİT EDİLDİ

Telegraph Sport'a konuşan bir kaynağa göre saldırganlar çalışanları taklit edip personeli suistimal ederek sistemlere girdi; ancak ihlalin FIFA'nın toplam verisinin yalnızca yüzde 0,1'ini etkilediği ve Başkan Gianni Infantino'nun başarısız olan Dünya Kupası satış planlarına dair belge sızdırılmadığı ifade edildi. Infantino ile Genel Sekreter Mattias Grafstrom'un doğrudan etkilenip etkilenmediği ise henüz netlik kazanmadı.

İDDİA EDİLEN VERİLER

HBHC grubu, karanlık ağ üzerinden yaptığı paylaşımda verileri FIFA'nın Microsoft ortamı ve kurum içi yönetim sistemlerinden çaldığını öne sürdü; kimlik ve göçmenlik belgeleri, üst düzey yönetici bilgileri, finansal ve yasal kayıtlar ile kurum içi yönetim kayıtları ve ekran görüntülerinin ele geçirildiğini iddia etti. Bu ay ortaya çıkan ve tamamen maddi kazanç odaklı hareket ettiğini açıklayan grubun, FIFA'nın yanı sıra ABD merkezli üç büyük şirketi daha hedef aldığı ileri sürüldü.