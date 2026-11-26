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Samsun'da evinde doğurduğu bebeğini çöpe attığı iddiasıyla "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan tutuklu yargılanan 3 çocuk annesi kadının cezası belli oldu.

HAMİLELİĞİNİ GİZLEYEREK EVDE DOĞUM YAPTI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan üç çocuk annesi Hanım Canikli, hamileliğini çevresinden gizleyerek evinde tek başına doğum yaptı.

Doğumun ardından rahatsızlanan Canikli, 14 Ekim 2025'te Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu. Yapılan kontrollerde kadının doğum yaptığı ancak bebeğinin yanında olmadığı belirlenince polise haber verildi.

BEBEĞİN İZİNE RASTLANMADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının ifadeleri doğrultusunda çöp konteynerlerinde ve çöp aktarma istasyonunda arama yaptı. Ancak tüm çalışmalara rağmen bebeğe ulaşılamadı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Canikli, ilk ifadesinde bebeğinin doğumdan bir süre sonra öldüğünü fark ettiğini ve çöpe attığını söyledi. Savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti.

Tutuklanan kadın hakkında "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

"SAĞ DOĞSAYDI DİĞER ÇOCUKLARIM GİBİ BAKARDIM"

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hanım Canikli, avukatı İlhan Ayrancı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son savunmasında suçlamaları reddeden Canikli, "Tahliyemi istiyorum. Çocuk ölü doğmuştur. Sağ doğsaydı diğer çocuklarıma baktığım gibi bakardım. Ayrıca bakmakta olduğum özel çocuğum var. Ben bu suçu işlemedim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

AVUKATI İLAÇLARIN ETKİSİNDE İFADE VERDİĞİNİ SAVUNDU

Sanık avukatı İlhan Ayrancı, müvekkilinin hastanede aldığı ilaçların etkisi altında ifade verdiğini ileri sürdü. Bebeğin anne karnında öldüğünü savunan Ayrancı, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

MAHKEMEDEN MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Hanım Canikli'yi kendini savunamayacak durumda olan yakın akrabasını öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı