Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyondaki düşüşe ilk yorum: Umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyondaki düşüşe ilk yorum: Umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık
Güncelleme:
Enflasyon kasım ayında yüzde 0,87 oldu, yıllık bazda ise yüzde 31,07'ye geriledi. Son verileri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Enflasyonda son verilere ilişkin "Umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu sabah kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre kasım ayı enflasyonumuz 0,87 geldi. Temel mal enflasyonu yüzde 18'ler seviyesine indi. Deprem konutları ve sosyal konut projelerimizle birlikte kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Ekonomide yılın üçüncü çeyrek verileri açıklanmaya başladı. Yılın ilk 9 ayına dair turizm verileri paylaşılmıştı. Buna göre ilk 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artarak 49 milyon 993 bine çıkmıştı. Turizm gelirlerinde ilk üç çeyrekte 50 milyar doları yakalamıştık. Böylece tüm zamanların üç çeyrek rekorunu kırmıştık. Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme çeyreğini 2025'in üçüncü çeyreğinde de devam ettirmiştir. Bu oranla OECD ülkeleri arasında 4. olduk G20 ülkeleri arasında da 5. sırada yer aldı.

Bölgemizdeki sıcak çatışmalara küresel ekonomideki belirsizliklere ticaret savaşlarına Türkiye'nin önünü kesmek için türlü oyunlar çevirme mel'un ve mey'us odaklara rağmen hamdolsun hedeflerimizden kapmadık ve kopmuyoruz.

"ÜLKEYE YENİ BEDELLER ÖDETMEK İSTEYENLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Ekonomi başta olmak üzere daha aydınlık bir Türkiye'ye vasıl olacağız. Bu ülkeye yeni bedeller ödetmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Suyu önce bulandırmaya çalışıp sonra da sazan avına çıkan simsarların oyunlarına gelmeyeceğiz.

Türkiye'nin hedefi bellidir. Bu hedef 86 milyonun tamamının refahını kalıcı biçimde artırmaktır. Bu hedef 2028 yalında 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır.

G20'de verdiğimiz mesajların bilhassa Afrikalı kardeşlerimiz nezninde memnuniyetle karşılandığını gördük."

Ayrıntılar geliyor...

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Recep 23 yıldır türk halkıyla daşdaş geçiyor

Haber YorumlarıValeron:

Senin Allah'tan korkun olsaydı vicdan azabı çekerdin. Gereğini yapardın. Yazık değil mi bu insanlara? Ahiretten kaçış yok ama bu dünyada kul hakkı denen bir gerçek var . Önce onlara borcunu ödemelisin, hesap günü bunun vebali çok büyük

Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

birazda yoksulların umudunu arttirin. insanlar yiyecek ekmek bulamaz hale geldi. sen enflasyonu pazarda manavda markette gel gör ne kadar düşmüş... enflasyon düştüğü gibi birgün sizde düşeceksiniz

Haber Yorumlarıanti mizantropist:

o zaman gülmek serbest :))

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Ülkemin en iyi komedyeni

