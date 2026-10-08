Haberler

Ordu Korgan'da Ali Artça, 2 gün arayla öldürülen oğlu ve eşinin acısını anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Korgan'da Ali Artça, 2 gün arayla öldürülen oğlu ve eşinin acısını anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Korgan ilçesinde 2 gün arayla oğlu bıçaklı saldırıda, eşi silahlı saldırıda öldürülen Ali Artça yaşadığı acıyı anlattı. Artça, oğlunu dün defnettiğini, eşinin morgda olduğunu ve yarın toprağa verileceğini söyledi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde husumetlileri tarafından 2 gün arayla önce oğlu, ardından eşi öldürülen Ali Artça yaşadığı acıyı anlattı. Oğlunu bıçaklı saldırıda, eşini ise silahlı saldırıda kaybeden Artça, "Çocuğumu dün defnettim. Şimdi hanımım morgda, yarın Allah izin verirse onu da toprağa vereceğiz" dedi.

Olay, Korgan ilçesi Yenipınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gün önce oğlu Orhan Artça'nın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Nezaket Artça (62), oğlunu bıçaklayan kişinin ailesinin evine gitti. Burada akrabaları da olan Emine A.'yı (72) evin yanındaki ahırın önünde kürekle başından yaralayan Nezaket Artça'ya olayı gören Emine A.'nın kızı Hacer E. (52) ruhsatlı tabancayla ateş etti. Nezaket Artça olay yerinde hayatını kaybetti. Başından yaralanan Emine A. ise Korgan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hacer E. olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Çocuğumu dün defnettim, şimdi hanımımı toprağa vereceğim"

İki gün önce oğlu Orhan Artça'yı, bugün ise eşi Nezaket Artça'yı kaybeden 61 yaşındaki Ali Artça, yaşananları anlattı. Bir gün önce kızının düğünü olduğunu ve ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıklarını söyleyen Artça, oğlunu bahçeden merdiven almak için patpat motoruyla gönderdiğini belirterek, "Orada bizim 10 dönüm yerim var. Oğluma dedim ki, 'Bahçede merdivenimiz var, git merdiveni al da gel' dedim. Buradan gönderdim. O da patpat motoruna bindi gitti. Oraya gitmiş, onların evinin önünde dönmüş. Onu orada katlettiler" dedi.

"3 kurşunla öldürdüler"

Eşinin ölümüyle ilgili Ali Artça, "Bugün hanımım evden kalkıp, evde nasıl olsa hiç kimse yok diye hırsla gitmiş. Haberimiz yok, ezandan sonra gitmiş. Oraya varıyor, elindeki kürekle Emine A.'ya vurmuş. Hanımımı 3 kurşunla orada öldürdüler. Orada evde kimse yok sanıyorduk. Şimdi de hanımın morgda, yarın Allah izin verirse onu da toprağa vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Annem oğlunun kanını örtmeye gitmiş"

Orhan Artça'nın kız kardeşi, Nezaket Artça'nın da kızı olan 35 yaşındaki Naciye Artça ise, annesinin oğlunun öldürüldüğü yere gitmek amacıyla olay yerine gittiğini söyledi. Annesinin karşı tarafın evinin boş olduğunu düşündüğünü belirten Artça, "Oğlunun kanını örtmeye gitmiş. O da demek ki evladının kanını örtmek için gitmiş oraya. Haberi olsaydı zaten boş gitmezdi. Olay yerini görmeye gitmiş, evladının kanını örtmeye gitmiş kadın. ve yapılan şeye bakın siz" diye konuştu.

Öte yandan 2 gün önce yaşanan olayda Orhan Artça'yı bıçaklayan İbrahim E. tutuklanmıştı. Bugün ise İbrahim E.'nin annesi Hacer E. yine cinayet suçundan gözaltına alındı. Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın ara seçim öncesi İran planı deşifre oldu! Pentagon'dan saldırı seçenekleri istendi

Trump'ın ara seçim öncesi İran planı deşifre oldu! Bu seçenek masada
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren tartışmayı yeniden açtı

İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti

İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız

Türk askeri gitmeden korku sardı! Bakan Fidan'dan dünyaya net mesaj
KVKK, işverenlerin çalışan e-postalarını denetlemesine ilke kararıyla sınır getirdi

Artık çalışanlarınızın bu bilgilerine serbestçe bakamayacaksınız
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu

Felaket göz göre göre gelmiş! Kurtulan vatandaştan acı itiraf
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi

Cumhur İttifakı'nın kalesinde yapılan son seçim anketi