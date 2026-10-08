Murat Dalkılıç, Hülya Avşar'lı “Kanlı Nigar' müzikalinde

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Hülya Avşar’ın başrolünde yer alacağı “Kanlı Nigar” müzikalinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı. Altan Erkekli’nin ardından projeye dahil olan Murat Dalkılıç, müzikalde hem oyunculuk performansıyla hem de sahne deneyimiyle izleyici karşısına çıkacak.

MÜZİKALE SÜRPRİZ İSİM

Türk tiyatrosunun klasik eserlerinden “Kanlı Nigar”, yeni bir yorumla sahneye taşınmaya hazırlanıyor. Projenin başrolünde Hülya Avşar yer alırken, kadroya Murat Dalkılıç’ın dahil olması dikkat çekti.

HEM OYUNCU HEM SAHNE PERFORMANSI

Müzikalde yalnızca şarkıcılığıyla değil, oyunculuğuyla da izleyici karşısına çıkacak olan Dalkılıç, sahne performansını tiyatroyla birleştirecek. Sanatçının projede üstleneceği rolün de netleştiği belirtildi.

ALTAN ERKEKLİ DE KADRODA

“Kanlı Nigar”ın kadrosunda daha önce usta oyuncu Altan Erkekli’nin de yer alacağı açıklanmıştı. Dalkılıç, müzikalde “Narçın”a hayat verecek ve Agah Efendi’nin (Altan Erkekli) oğlu rolüyle sahneye çıkacak.

OYUNCULUK DA YAPIYOR

Murat Dalkılıç, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk eğitimiyle de dikkat çekiyor. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Dalkılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sinema-Televizyon alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Daha önce “Sil Baştan” dizisinde rol alan sanatçı, “Mazlum Kuzey”, “Bizans Oyunları: Geym of Bizans” ve “Dünya Hali” gibi sinema filmlerinde de oyunculuk yaptı. Dalkılıç, “Bizans Oyunları”nda başrol üstlenirken, “Dünya Hali”nde ise hem oyuncu hem yapımcı olarak yer aldı